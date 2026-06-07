El danés Eriksen volvió a desmayarse en pleno partido junto a su seleccionado

El mediocampista danés Christian Eriksen fue noticia por otro alarmante episodio de salud sufrido en pleno partido de fútbol, en el duelo de selecciones entre Dinamarca y Ukrania, en la previa del Mundial de Fútbol 2026.

Transcurría el segundo tiempo del juego, cuando se pudo apreciar al jugador tomarse el pecho y, segundos después, sufriendo un desmayo y cayendo al suelo, situación que derivó en la inmediata interrupción del cotejo.

«Está consciente y se siente bien según las circunstancias«, comunicó el seleccionado Danés a través de sus redes sociales minutos más tarde.

Amistoso suspendido entre Dinamarca y Ucrania en el Estadio Odense: Eriksen se desplomó a los 20’ del ST en el campo de juego y pidieron asistencia médica inmediatamente.



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«Christian se encuentra bien y abandonó el campo por sus propios medios. Por lo que puedo ver, el marcapasos está funcionando como debe. Estuvo inconsciente durante un breve período, pero recuperó la consciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida«, informó Morten Boesen, médico del combinado europeo.

Vale recordar que Eriksen ya había protagonizado un episodio de esas características, en la Eurocopa 2021, sufriendo un paro cardíaco que puso en riesgo su vida.