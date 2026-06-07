TN en La Plata: Urcera arañó el top 10 y Benvenuti remontó vuelo en la final de Clase 3

Premio consuelo José Manuel Urcera y Juan Cruz Benvenuti, los pilotos de nuestra región que compitieron este fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata, en la quinta fecha de la temporada para la Clase 3 del TN Apat.

El rionegrino, con el Ford Focus del GR Competición, había tenido un gran sábado (clasificó 5°), pero el abandono en la serie matinal complicó sus chances de pelear bien arriba y seguir sumando fuerte para el campeonato.

No obstante ello, Manu logró avanzar terreno en la prueba final y arribar 12°, cerca del top 10 y rescatando un par de importantes unidades.

El neuquino, por su parte, sacó a flote un fin de semana que empezó de la peor forma, con la rotura de su impulsor en entrenamientos y una sanción que lo dejó en el fondo de la clasificación. Hasta ese momento, un retorno a la actividad para el olvido con el VW Vento GLI del Canning Motorsport.

Pero el panorama cambió hoy, tanto en la serie como en la final, con Benvenuti sacando los remos (fue 7° en el parcial de la mañana) y redondeando su participación con un decoroso 15° puesto.

El triunfo, primero para él dentro de la categoría, correspondió al salteño Jeremías Olmedo, con el Chevrolet Cruzo del Salvita Racing. Detrás, completando el podio, arribaron el pergaminense Alfonso Domenech (VW Virtus) y el pinamarense Jorge Barrio (Cruze).

Previamente, en la Clase 2, el triunfo se lo llevó el joven Tomás Vitar (Nissan March), avanzando desde el quinto lugar de partida. Detrás del mendocino, único en repetir victoria este año, arribaron Francisco Coltrinari (Peugeot 208) y Martín Leston (Peugeot 208).

El próximo compromiso del TN Apat será el 3, 4 y 5 de Julio, en el circuito de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).