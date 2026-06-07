El nuevo cortocircuito de Mbappé con la Federación Francesa antes del Mundial 2026

Mbappé y algunos jugadores del plantel estarían molestos por la utilización de su imagen en cierto tipo de publicidades.

La relación entre el plantel de Francia y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) sumó un nuevo capítulo de conflicto. Tras la polémica por la cantidad de entradas destinadas a familiares y allegados para el Mundial 2026, varios jugadores, entre ellos, Kylian Mbappé, expresaron su descontento con la decisión de la entidad.

Según informó L’Equipe, la utilización de imágenes de varios futbolistas en una campaña promocional vinculada a una casa de apuestas reabrió una discusión que años atrás ya había enfrentado al actual delantero del Real Madrid con las autoridades federativas.

De acuerdo con el medio francés, Mbappé y otros integrantes del plantel manifestaron su malestar luego de que una marca utilizara imágenes de Mbappé, Michael Olise, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé y Désiré Doué en una publicación realizada antes del amistoso frente a Costa de Marfil.

La controversia remite a un antecedente ocurrido en 2022, cuando Mbappé se negó a participar de una sesión fotográfica organizada por la Federación Francesa. En aquel momento, el futbolista cuestionó que su imagen fuera utilizada para promocionar marcas con las que no se sentía representado, especialmente empresas relacionadas con las apuestas deportivas y determinados productos alimenticios.

El capitán francés fue contundente al explicar los motivos de su decisión. “No estábamos de acuerdo en algunos casos, como las marcas relacionadas con la salud alimenticia y las apuestas. Muchos de nosotros venimos de barrios donde estas cosas han destruido a mucha gente. Yo mismo conozco gente que lo ha sufrido”, declaró entonces en Canal Plus.

Aquel conflicto obligó a la Federación a revisar sus acuerdos comerciales y renegociar las condiciones vinculadas a los derechos de imagen de los jugadores del seleccionado. Sin embargo, la cuestión nunca terminó de resolverse por completo.

El conflicto por la distribución de entradas en la Selección de Francia

La nueva controversia surgió en un momento sensible para la selección francesa. En los últimos días, ya habían aparecido diferencias entre los futbolistas y la Federación por la distribución de entradas para familiares y allegados durante la Copa del Mundo, una situación que generó malestar dentro del grupo y motivó conversaciones para evitar una escalada del conflicto.

Aunque por el momento no hubo declaraciones públicas recientes de Mbappé sobre este episodio, en Francia consideran que el tema toca una fibra especialmente sensible para el capitán. El delantero ha dejado claro en reiteradas ocasiones que considera fundamental que los jugadores tengan participación en las decisiones vinculadas a la explotación comercial de sus derechos de imagen.

Con información de TyC Sports