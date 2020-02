Bonadio, una gran pérdida

Los Menucos

Deseo expresar primero mis condolencias a la familia del juez Bonadio. Como argentino lamento la pérdida de un magistrado que llevaba adelante juicios de corrupción contra exfuncionarios.

Nuestra querida República está viviendo las peores administraciones que recordara su historia, y en tanto no aparezca un conjunto de hombres y mujeres probos y honestos con convicciones para salir de este perverso sistema, responsabilidad de los tres Poderes del Estado, no tiene destino. Le pérdida de Bonadio, quien tenía a su cargo los juicios de corrupción más siniestros del país, puede dar por tierra la posibilidad de su continuación, ya que quienes hoy ejercen el gobierno deben afrontar dichos juicios. Ojalá me equivoque.

Ali Yauhar

DNI 8.211.757