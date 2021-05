Brancatelli a Alberto Fernández: «El bolsillo no soporta otro aumento de nafta»

El periodista Diego Brancatelli le envió un mensaje al presidente Alberto Fernández para quejarse por el aumento de combustibles. Está previsto que después de esta medianoche, los surtidores registrarán los nuevos precios, con un incremento de alrededor del 6%.

Si bien YPF anunció aumentos de precios hasta mayo, la reciente publicación de un decreto fijó para junio un incremento en la carga impositiva de la nafta y gasoil que se trasladaría a los surtidores.

Con este contexto, Brancatelli aprovechó su popularidad y su cercanía al kirchnerismo para pedirle al presidente que detenga la suba de combustibles.

El periodista, que recientemente fue dado de alta luego de estar internado por complicaciones que le trajo el coronavirus, le recordó a Fernández: "Ud pidió que le marquemos cuando algo no está bien. Bueno. Esto así no va".

Sr Presidente @alferdez



El bolsillo de los Argentinos NO SOPORTA otro aumento de NAFTA.



BASTA. Es una vergüenza.



Sería un buen gesto detener esta nueva suba.



Ud pidió que le marquemos cuando algo no está bien.



Bueno. Esto así no va.