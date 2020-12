“Buenas noches Malvinas” indaga en la cicatrices de la guerra

La dupla de cineastas Ana Fraile y Lucas Scavino concreta su segundo largometraje documental con “Buenas noches Malvinas”, un singular ejercicio poético y emocional acerca de las cicatrices que dejó aquella guerra y que se estrenará hoy a las 20 a través de Cine.ar TV.

El filme se nutre de la experiencia de la familia platense Bustos (cuyo padre, Dalmiro, es especialista en psicodrama) a partir de que Fabián -quien entonces era un conscripto de 18 años- es llevado a las Islas Malvinas en abril de 1982 por el inicio de la guerra por la recuperación del archipiélago.

En un logrado collage que engarza los testimonios familiares, los textos de Fabián en su libro “Crónicas de un soldado” (leídos por Rafael Spregelburd), las movilizantes experiencias de teatro instantáneo en las que toman parte sus hermanos Javier y María Elena y el viaje de Javier a Malvinas, la película construye un hondo alegato sobre la tragedia.

“En la película se transpira sobre lo que muere en una guerra y muere un poco de vida y ese es el daño que queda. Y pinceladas de vida en medio de la muerte fue lo que quisimos rescatar, además de tomar nota acerca de que los traumas sociales y las heridas permanecen en algún lado del cuerpo, en la experiencia social”, postula Fraile en charla con Télam.

Al respecto, la autora de “Un fueguito, la historia de César Milstein”, añade que el filme “da cuenta del tipo de reparación que genera el audiovisual, del dispositivo que tenemos en nuestras manos, poder transmitir estas historias desde las caras de un prisma muy complejo que es nuestra sociedad”.

Su compañero Scavino aporta a Télam que a partir de conocer la historia familiar de los Bustos se les “abrió una perspectiva acerca de elaborar esos traumas y conflictos para así atenuar sus efectos dolorosos”.

Esta innovadora exploración acerca de los efectos de aquel conflicto bélico en la vida comunitaria, que produjeron Fraile y Eduardo Sánchez y coprodujeron Pulpofilms SRL e Hiperkinesis Films, tendrá otras exhibiciones gratuitas por streaming mañana por Cine.ar Play -disponible gratis por una semana- y un día después desde las 20 por Cine.ar TV.

De la mano de “Buenas noches Malvinas”, Fraile y Scavino expanden un camino autoral que comenzó en 2019 con “¿Quién mató a mi hermano?”, enfocado en la lucha de Vanesa Orieta por hacer justicia en torno de su hermano Luciano Arruga, detenido, desaparecido y asesinado en democracia.

La película ganó la Competencia Contemporánea del 35 Festival de Cine Latino Americano de Trieste, alcanzó el primer premio como documental nacional en el Festival de Derechos Humanos, el de mejor documental en el Festival de las Alturas y mereció el lauro al documental social en el Festival de Cine y Video de Rosario.

Ana Fraile y Lucas Scavino, directores de “Buenas noches Malvinas”.

P- ¿De qué manera sienten que dialoga “Buenas noches Malvinas” con “¿Quién mató a mi hermano?”?

Ana Fraile- Dialogan desde lo grupal como salida frente a la vulneración de derechos, por justicia, por verdad y también a través del vínculo de los hermanos.

Lucas Scavino- El vínculo está dado por el tipo de conflicto que cada una tiene. Ambos traumas fuertes son individuales, familiares, grupales y extrapolables a lo social. Para mí ambos tienen mucho de la tragedia griega. La experiencia de Fabián tiene algo del camino del héroe que no es el del superhéroe sino el que ve lo que no ven los demás y vuelve para contarlo y señalarlo y el rol de Vanesa tiene más un perfil de Antígona. Así que las dos películas remiten no solamente a mi formación sino a lo que entiendo que es la experiencia dramática como forma de aprender y de asimilar enseñanzas del mundo y de la interacción de las personas en el mundo. Además ambas fueron realizadas casi en simultáneo y son como una gran primera película por diversos aspectos y motivos.

P- Es toda una decisión que el protagonista de la historia no sea un soldado muerto ¿Qué resortes busca desplegar ese drama a partir de un sobreviviente?

AF- La película nunca tuvo que ver con los excombatientes sino con los dramas que genera una guerra. Nuestra idea fue contar cómo vive esa herida de Malvinas no solamente en los sobrevivientes sino en todos los que integramos la sociedad y arrastramos ese trauma de generación en generación.

LS- Hay algo muy atractivo en el punto de vista de Fabián y es que se trata de una persona con una mirada muy propia sobre lo que fue la experiencia de la guerra sin victimizarse jamás. Él aporta una mirada de profundo registro de la geografía y la belleza de Malvinas y de la relación con los kelpers y por lo tanto es un testigo privilegiado y distinto por sus palabras y sus textos.

P- ¿De qué modo y por qué incorporan el teatro espontáneo a la historia?

LS- Fue un dispositivo para acceder a la emoción de los hermanos. Se filmó en dos jornadas sin ningún tipo de ensayo previo y se volvió muy efectivo para el registro y eso hizo que Javier decidiera viajar a las islas.

P- ¿Cómo los impactó viajar a Malvinas acompañando a Javier?

AF- El viaje lo hizo Lucas pero como productora del viaje sentí como una armonía porque sabíamos qué íbamos a buscar. La conexión nos permite confiar mucho en ir en busca de lo que trabajamos juntos y las muchas charlas con Javier nos permitieron descubrir que su viaje cerraba un círculo al ir tras las huellas de su hermano mayor.

