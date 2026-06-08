Becas Progresar: cómo verificar con CUIL en Mi ANSES si cobrás en junio 2026

Con el inicio del calendario de pagos de junio 2026, los miles de estudiantes que se postularon a las Becas Progresar ya disponen de mecanismos oficiales para verificar si su solicitud fue admitida. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación, comenzó a actualizar de forma progresiva los padrones del ciclo lectivo actual.

Debido a que el proceso de entrecruzamiento de datos socioeconómicos y académicos para acceder a las Becas Progresar se realiza por etapas, las autoridades previsionales habilitaron canales remotos para que cada aspirante pueda constatar el alta definitiva de su prestación antes de acercarse a una sucursal bancaria.

Cómo consultar el estado de tu solicitud en la plataforma oficial de las Becas Progresar

El canal primario y más detallado para seguir la evolución del trámite es la propia plataforma de las Becas Progresar, gestionada por la cartera educativa nacional. Este sistema centraliza los dictámenes de las distintas líneas de asistencia (Obligatorio, Superior, Enfermería y Trabajo) y permite conocer los motivos en caso de que una postulación haya sido rechazada.

Para efectuar esta revisión institucional, el estudiante debe seguir estos pasos:

Acceso al portal: ingresar al sitio web oficial Argentina.gob.ar/progresar o descargar la aplicación móvil Progresar+. Autenticación de identidad: iniciar sesión introduciendo el usuario y contraseña unificados de Mi Argentina, o bien el CUIL del titular. Pestaña de control: dirigirse al menú principal, seleccionar la opción «Mi Progresar» y pulsar en «Estado de mi solicitud» para visualizar el veredicto definitivo del ciclo 2026.

El truco de la certificación negativa de ANSES para anticipar las fechas de cobro

Más allá del estado administrativo en la web educativa, existe una alternativa técnica provista por ANSES que funciona como un indicador infalible de liquidación inminente. Se trata de la certificación negativa, un comprobante digital que habitualmente demuestra que una persona no percibe fondos estatales, pero que incorpora una excepción clave cuando un beneficio estudiantil ya está autorizado para su depósito.

Para utilizar este recurso ágil, el usuario debe ingresar al portal de Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección de Certificación Negativa e indicar el período actual.

Si el documento emitido por el organismo previsional presenta una leyenda en color destacado referida a la liquidación de las Becas Progresar, significa que los haberes de junio 2026 ya están devengados y listos para ser transferidos a la cuenta bancaria del alumno.

Dónde consultar el calendario de pagos y el lugar de acreditación en junio 2026

Una vez confirmado el ingreso al programa de Becas Progresar, el paso final consiste en conocer la fecha exacta en la que el dinero estará disponible. ANSES organiza la distribución de los fondos de manera escalonada, basándose estrictamente en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, un método diseñado para evitar aglomeraciones en las entidades financieras adheridas.

Los estudiantes aprobados pueden chequear su día de pago ingresando a Mi ANSES, en la pestaña específica de «Cobros» o «Fecha y lugar de cobro«. Allí, figurará la fecha de inicio del pago y la sucursal bancaria o billetera virtual asignada.

Cabe recordar que, para quienes cobran por primera vez en este ciclo 2026, la primera liquidación suele incluir los montos mensuales de referencia de forma retroactiva, respetando los topes y las retenciones del 20% estipuladas según el nivel educativo alcanzado.