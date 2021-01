Bullrich a los docentes: “El que no va tendrá que ser reemplazado”

La exministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió al regreso a las aulas en el país y se diferenció del Gobierno Nacional. Sostuvo que “no se puede decir" que hasta que no se vacune contra el coronavirus a los docentes no van a haber clases presenciales. "La Argentina no puede perder dos años de educación”, indicó.

La exfuncionaria, en TN, apuntó contra los sindicatos que se mostraron en contra de la iniciativa por considerar que el retorno a la presencialidad podría generar un aumento de casos de coronavirus.

“La sociedad argentina necesita terminar con estos sindicatos obstruccionistas de una vez por todas. No podemos seguir conviviendo. Declaremos a la educación servicio esencial, como establece el proyecto que acaban de presentar los senadores de Juntos por el Cambio y docente que no va, tendrá que ser reemplazado. Seamos drásticos porque la Argentina no puede perder dos años de educación”, reclamó.

Ayer el ministro de Educación Nicolás Trotta reafirmó que la vacuna contra el coronavirus "no es condición indispensable" para garantizar la presencialidad y que la permanencia en las aulas será gradualmente siempre que se haga de manera "cuidada y segura".

Por su parte, el fin de semana, el presidente Alberto Fernández había asegurado que el dictado de clases es una de sus prioridades este año y había indicado que el regreso a las aulas se producirá en marzo, con los respectivos cuidados debido a la pandemia de coronavirus.