Bullrich defendió a Macri: “A los que quisieron hacer parricidio no les fue bien”

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de la Nación.

Patricia Bullrich, titular del PRO, defendió el liderazgo de Mauricio Macri dentro de la oposición y advirtió: "La historia argentina demuestra que a aquellos que quisieron hacer un parricidio no les fue bien”.

La exministra de Seguridad destacó así el rol del expresidente y remarcó que “no está demostrado que la mejor salida hubiera sido la negociación con el peronismo”.

“Creo que la historia argentina demuestra que a aquellos que quisieron hacer parricidio no les fue bien. Desde Vandor hasta ahora. Pasó con los que quisieron matar a Alfonsín y quisieron hacer un radicalismo sin entender lo que fue él, o con los que en el PRO quieren matar al padre. Terminan con una mitad de la historia y la otra parte siempre sirve”, señaló Bullrich, al brindar una entrevista a TN.

Bullrich se refirió puntualmente a las declaraciones de Macri sobre el exministro Rogelio Frigerio y exdiputado Emilio Monzó.

“Me parece que lo que está diciendo Mauricio es: ‘Yo no quiero ser protagonista exclusivo, pero tampoco que me maten porque no necesitan hacerlo, estoy dispuesto a abrir una capacidad de que el partido en el futuro genere nuevos dirigentes sin la necesidad de que me maten’. Y está bien que lo diga”, consideró.

La titular del PRO además aseguró que hubo “muchos debates" dentro Juntos por el Cambio una vez que dejaron el poder.

Por otra parte, Bullrich aseguró que “no está nada decidido” de cara a las próximas elecciones y aclaró que Horacio Rodríguez Larreta "no es el candidato a presidente por el PRO en este momento”.

“Es un importantísimo dirigente de nuestro espacio, pero esa es una decisión abierta que tomaremos en el 2022, todo aquel que sienta que pueda ser candidato se puede presentar”, opinó.