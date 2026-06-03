Donald Trump aseguró que Irán acordó no tener un arma nuclear y que siguen las conversaciones

Donald Trump, volvió a referirse a las conversaciones que mantiene Estados Unidos con Irán. Foto: AP.

El presidente Donald Trump sostuvo que Irán acordó no desarrollar un arma nuclear y volvió a reiterar que siguen las conversaciones con la república islámica. Además dijo que le gustaría reunirse con el líder supremo de Teherán, Mojtaba Jamenei,

Son declaraciones en medio de una escalada entre ambas partes, con reportes de ataques del régimen contra Kuwait.

«No van a tener un arma nuclear», asegura Donald Trump

“Ya han acordado que no van a tener un arma nuclear”, aseguró Trump al programa Pod Force One. Dijo que fue algo que salió en los contactos diplomáticos que se realizan para el fin de la guerra en Medio Oriente.

Además, en una entrevista en el sitio New York Post sumó que querría juntarse con el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei. «Me gustaría reunirme con él, y probablemente nos encontremos en algún momento, depende de cómo vaya todo», declaró.

Diferencias entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump

Trump lanzó una serie de insultos en una llamada telefónica con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por el temor de que las amenazas de este de bombardear Beirut afecten las conversaciones con Teherán, informaron los medios estadounidenses Axios y ABC News. La información puso de relieve los vínculos cada vez más frágiles entre los dos aliados de derecha que tienen mucho que perder políticamente con la guerra en Medio Oriente.

«Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos. Siempre encontramos la manera de resolverlos. Como grandes amigos, podemos discrepar por la mañana y por la tarde ya tenemos acciones en común», aseguró Netanyahu a la cadena CNBC, cuando le preguntaron por las diferencias con el mandatario norteamericano.