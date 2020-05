Busamia: "No estamos en condiciones de garantizar juicios en el corto plazo"

El vocal del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, dijo que por la pandemia de coronavirus no están dadas las condiciones para garantizar el regreso de los juicios orales. Pero ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura afirmó: "no cerramos la puerta y nos fuimos. El Poder Judicial no está paralizado".

Busamia hizo una larga y medulosa exposición, apoyado en una profusa cantidad de datos estadísticos sobre el trabajo que realizó el Poder Judicial desde el 18 de marzo, cuando comenzó la cuarentena.

Lo invitaron a hablar a partir del proyecto del fiscal general José Gerez para que se extienda la prisión preventiva por un año más.

El vocal no se pronunció sobre el tema, pero como anticipó Río Negro, utilizó el espacio para negar que la justicia esté paralizada.

"Vengo a esta reunión con el deber institucional de contarles qué se ha hecho. No cerramos la puerta y nos fuimos a casa", dijo Busamia.

Contra lo que muchos pueden pensar, afirmó que "las audiencias son una fracción mínima del trabajo judicial". Y para más ilustración, indicó que el fuero penal representa "el 5% del total del Poder Judicial".

Señaló que a la fiscalía ingresan 40.000 denuncias anuales, pero solamente 2.500 llegan a la etapa de audiencia (el resto se archivan, o se resuelven mediante acuerdo o mediación).

También reveló que "en un mes normal hacemos el 84% de las audiencias que nos piden", y el resto se suspenden por diferentes motivos.

Busamia explicó que las audiencias de juicio son complicadas se realizar por la cantidad de personas que hay que involucrar. En promedio, se mueven de 35 a 40 personas por juicio, mucho más si son jurados, y todavía más en una audiencia de selección.

A lo largo de su exposición destacó el trabajo de las Oficinas Judiciales, y también del Colegio de Jueces del interior. Resaltó que hicieron propuestas para retomar los juicios que se están evaluando.

"No estamos en condiciones de ofrecer una garantía de que vamos a realizar los juicios en corto plazo", afirmó. "Hay reflexiones muy simplistas".

"Podemos comenzar con juicios unipersonales (con un solo juez) sin prueba, o con testigos virtuales si hay acuerdo probatorio entre las partes y el juez lo acepta", indicó.

"Esto hay que litigarlo, según cada caso, cada legajo", dijo. "Las partes (fiscal, defensor, querellante si lo hay) deberán demostrar la buena fe con la que están actuando, y el lugar es en la audiencia, ante el juez, buscando acuerdos probatorios".

Indicó Busamia que "no son tantos casos, pero exigen que se busquen acuerdos reales y planteárselos al juez de garantías. Y la Oficina Judicial tendrá que ver si están las condiciones logísticas para llevar adelante".

Noticia en desarrollo.