Cancela: "Queremos trabajar, para eso nos pagan y muy bien"

El defensor general de Neuquén, Ricardo Cancela, argumenta desde las 9:12 ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura las razones de su oposición al proyecto de extender la prisión preventiva por al menos un año más.

Cancela habla vía Zoom, y en la sala de comisión están los defensores de Circunscripción Raúl Caferra y Fernando Diez. La transmisión se cortó sólo una vez.

El defensor general afirmó que "es mentira que no se pueden hacer juicios, nunca estuvo prohibido por el Tribunal Superior".

Dijo que "nosotros, como Ministerio Público de la Defensa, tenemos un protocolo para trabajar y cuidar a nuestro personal. No sé si la fiscalía lo tiene. Estamos preparados porque somos servidores públicos, nos pagan y muy bien, y queremos trabajar".

Consenso para hacer juicios

Cancela dijo que "de nuestro lado no hay ningún problema en buscar consensos y llegar a un acuerdo para que se hagan esos juicios y que no expire el plazo de la prisión preventiva. Nosotros no vamos a poner obstáculos para que se hagan los juicios".

Así respondió a una pregunta de la diputada Soledad Martínez sobre los cuatro casos de preventivas que vencerán antes de fin de año.

También dijo que "no queremos hacerle pagar con su libertad a otras personas, nuestra comodidad. Porque los presos son otros siempre".

Muy duro con el fiscal Gerez, Cancela afirmó: "Las condenas que consigue la fiscalía, el 60% es por acuerdo, por juicio directo. Por juicio oral sólo tiene el 40% de las condenas. La fiscalía no trae datos porque no los tiene, y los que tiene no son buenos, son vergonzosos"

"Nulo y oportunista"

Cancela afirmó que el proyecto del fiscal general José Gerez es "nulo y oportunista", y encubre "otras intenciones de la fiscalía" vinculada con extender los plazos de la investigación.

"Es nulo porque desde que la Constitución y los tratados internacionales de DDHH determinan que toda persona incursa en un proceso tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable", recordó Cancela.

Agregó que "las garantías deberían ser un tema simple pero siempre es un tema controvertido, nunca se explica muy bien qué son, tienen mala prensa y se tergiversa su concepto".

En su extensa explicación sobre las garantías constitucionales, afirmó el jefe de los defensores públicos de la provincia: "Cuando escucho que algún comunicador o algún político acusan a determinados jueces que son garantistas, me causa estupor y perplejidad. Porque tendríamos que aplaudir que haya jueces que cumplan a ultranza con la constitución. Ser garantista es cumplir con la constitución. Y eso es una obligación en un estado de derecho. Esas garantías son para mí, para ustedes y para toda la sociedad".

Añadió que el fiscal Gerez, quien estuvo la semana pasada en la misma comisión, "les tendría que haber explicado a ustedes cuál es la norma constitucional que avala su postura" al proponer que se extienda por un año más la prisión preventiva.

Más tarde asistirá a la comisión el vocal del Tribunal Superior de Justicia el vocal Germán Busamia.

El debate se mezcla con la parálisis del Poder Judicial de Neuquén, que no ha realizado juicios penales desde marzo.

Hoy comenzó a descongelarse, ya que por acordada del TSJ, se dipuso que magistrados, funcionarios y empleados regresen a sus lugares de trabajo.