Buscados Vivos en El Biombo: en el nombre del gol y del rock

Esta noche de viernes no será una noche más en la vida de los Buscados Vivos, pero menos aún lo será en la vida de Ángel Travesino, el Nene, goleador y leyenda del Deportivo Roca de los ‘70. Unidos por una pasión, el fútbol; una amistad; y, desde hace unos meses, también una canción, la legendaria banda del no menos legendario Cacho Lobello y el ex futbolista subirán al escenario del Club de Arte El Biombo (Rohde 1464, de Roca) para una noche donde la música y el fútbol compartirán tiempo y espacio.



El show, que comenzará a las 22 puntual, estará dividido en dos partes. La primera, con siete temas del flamante disco “Lanza con cuerdas”, tendrá un emotivo intervalo en el cual el Nene Travesino subirá al escenario para un homenaje y un diálogo con la banda y el público.



Luego, los Buscados Vivos volverán a escena para continuar con un show a puro rocanrol que recorrerá el cancionero compuesto por Cacho Lobello.

La historia del músico y el ex jugador se remonta a los años 70, cuando aquel adolescente seguía desde el alambrado del Maiolino las proezas goleadoras de Travesino. El tiempo los volvió a juntar en un galón de empaque, donde compartieron trabajo y complicidades nacidas de la pasión por el fútbol.

Habrá bufet y bebidas.



Todo aquello motivó a Cacho Lobello a pensar en una canción que resumiera su sentimiento para con Travesino, pero también, y sobre todo, su pasión por el fútbol y los jugadores de potrero. Así surgió “El Nene”, un rocanrol futbolero de principio a fin inspirado en el legendario gol de Travesino al Seleccionado argentino en un amistoso de 1977. Lo demás es historia y canción.