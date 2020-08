Cabinas sanitizantes: no hay pruebas de su eficacia

A partir de la pandemia se han fabricado elementos, máquinas, dispositivos, etc, que fortalecen la prevención del contagio del covid-19. Las cámaras térmicas sirven como herramienta de control de todas las personas que ingresan a lugares públicos, principalmente hospitales. Estas cámaras sirven para detectar cuando una persona ingresa al establecimiento tomándole la temperatura y, si excede los 37,5 grados, el dispositivo de la cámara emite un alerta y en esa instancia el hospital dispone la derivación para esa persona: si le permite el ingreso o si la deriva a realizar un hisopado. En Río Negro constituye un verdadero acierto dicha medida, dado que ya se instalaron en Bariloche, Choele Choel, Cipolletti, General Roca y, actualmente, se está trabajando en Viedma e Ingeniero Jacobacci.

Pero el problema se presenta más complejo con los túneles de desinfección o cabinas satinizantes, dado que la ANMAT ha informado que no se cuenta con evidencia científica que demuestre su eficacia y seguridad en la aplicación sobre personas con el fin de descontaminar para contagio del covid-19. La ANMAT ha informado que no se encuentran autorizadas por ella. Los químicos usados han demostrado eficacia y seguridad en superficies inertes, no contándose con evidencia firme que demuestre su eficacia y seguridad para ser aplicados sobre personas. También los desinfectantes de superficies requieren tiempos de contacto variables para ser efectivos. Por ello, al ser aplicados sobre las personas, puede causar potenciales efectos irritantes para la piel y mucosas, reacciones cutáneas, lesiones oculares y afectación del tracto respiratorio. Además, aportan una falsa sensación de seguridad en las personas, conduciendo a que se descuiden otras medidas de prevención como el lavado de manos y el distanciamiento social.

Miguel Á. Knecht, docente, Técnico en Seg. e Higiene.

DNI 14.727.625



Viedma