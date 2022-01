Cada día más demanda y espera en Roca tras las fiestas de fin de año

Las reposeras fueron moneda corriente esta mañana en el predio del Hospital Francisco López Lima, donde gran cantidad de vecinos se aglomeraron en el parque para ser atendidos en el consultorio de respiratorios.

«Estamos desde las 6 de la mañana, me dieron un turno y a las 11 todavía no me hisoparon. A mi amiga si», comentó una joven que esperaba primera en la fila para ingresar a la sala de testeos. Otra mujer, sentada en su reposera más atrás contó que llegó a las 8 y a media mañana aún esperaba ser atendida.

Vendedores ambulantes, personal de salud y familias completas circularon por el lugar continuamente. El trayecto del trabajador de salud que lleva las muestras desde la sala de hisopados hasta el laboratorio fue constante y los bioquímicos no pararon de recibir muestras durante toda la mañana.

Foto: Juan Thomes

En la sala de hisopados atienden dos trabajadores por turno. Uno sistematiza los datos y otro toma las muestras.

La coordinación del área de Respiratorios había definido organizar la atención a través de turnos que se otorgan en el día. Por eso muchos aguardaban hoy su cita en el predio del hospital.

Desde la dirección del López Lima, explicaron a RIO NEGRO que el panorama general es de alta demanda; no solo po el aumento de casos sospechosos, contactos estrechos con síntomas o casos confirmados que requieren seguimiento; sino también por personas que viajan y buscan testearse.

A la par de las filas, internamente el hospital vuelve apuntalar los equipos de respuesta rápida, de seguimiento telefónico de pacientes en internación domiciliaria, esos que nunca dejaron de funcionar pero que estaban más tranquilos en noviembre.

Según estadísticas de la institución, la demanda del consultorio de respiratorios aumentó un 40% en relación con los últimos 15 días, previo a las fiestas de fin de año.

Foto: Juan Thomes

«La demanda aumentó en un porcentaje no preocupante, pero es para llamar la atención. La positividad aumentó, pero nos falta ver todavía qué pasa post fiesta de fin de año. Lo que estamos viendo ahora es Navidad», aseguró Roberto Tomassone, circunstancialmente a cargo de la dirección del hospital.

Por otro lado, el médico explicó que el aumento de la demanda es lento pero sostenido, aunque no ha impactado en la internación, ya que la gran mayoría de los casos positivos no requieren una cama.

«Hay mas gente dedicada al manejo de ambulatorio, al control, al seguimiento de casos; que lo que impacta en internación» Roberto Tomassone desde la dirección del hospital

¿Personal reducido?

Desde la dirección, confirmaron que un tema que les preocupa actualmente en el área de internación es la cantidad de recurso humano activo para sostener los servicios ante los casos de aislamiento por contacto estrecho durante las fiestas y las licencias en curso.

Foto: Juan Thomes

«Los aislamientos, más las licencias en curso, hacen que se reduzca la cantidad de personal de salud», dijo Tomassone, lo que podría afectar el funcionamiento de los servicios en el futuro cercano. «Hace unos días que estamos detectando este tema y queremos ver como lo resolvemos», aseguró el profesional.

Consultado por la cantidad de trabajadores fuera de sus funciones, aseguró que aún lo están evaluando ya que es un tema que podría impactar más en la próxima semana donde se verán los contagios de Año Nuevo.