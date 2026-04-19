De la lucha antiterrorista a la IA: los tres ejes del nuevo acuerdo entre Argentina e Israel

El canciller argentino, Pablo Quirno, anunció que el presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu firmaron “tres Memorandos de Entendimiento” y confirmó que ambas naciones trabajan en la lucha contra el terrorismo, a favor de la innovación y la productividad y en apoyo a empresas israelíes.

Los tres ejes del nuevo acuerdo entre Argentina e Israel

Para explicar cada uno de los documentos, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto señaló que el primer memorando está destinado a la cooperación en la lucha contra el terrorismo, al que calificó como “fundamental» para la “detección temprana” de su financiamiento en el mundo.

En segundo lugar, se refirió al trabajo conjunto en el campo de la inteligencia artificial, “que nos da la posibilidad concreta de acceder a conocimiento aplicado, innovación y productividad”. Paralelamente, indicó que abrieron “una línea de crédito de 150 millones de dólares” destinada a apoyar a empresas israelíes en Argentina.

Por último, expresó que con la ministra de Transporte y Seguridad Vial israelí, Miri Regev, firmaron “el lanzamiento de los vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv”, operados por EL AL a partir de noviembre, y la mejora del protocolo de servicios aéreos.

NA