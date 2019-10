Cadena Perpetua, o cómo encender un domingo

Una noche de domingo puede ser mucho más que eso que entendemos por noche de domingo. Puede ser bien agitada y entretenida, sobre todo si al día siguiente es feriado. Pero sobre todo, si un domingo a la noche toca Cadena Perpetua. Y es eso lo que va a pasar en esta noche de domingo. La banda punk surgida de las entrañas inquietas de Villa del Parque, en la Capital Federal, dará un show en Cipolletti después de varios de ausencia de los escenarios del Alto Valle.

El trío de punk rock integrado por Hernán Valente, en guitarra y voz; Eduardo Graziadei, en bajo; y voz; y Damián “Chino” Biscotti, batería; viene con un vinilo bajo el brazo y otro a punto de salir de fábrica. Se trata de la reedición en ese formato de dos trabajos clave en la carrera de la banda: “Malas costumbres” (2003), reeditado por el sello suizo InHumano, que ya está disponible; y “Largas noches” (2000), a la espera de ser publicado, algo que ocurrirá en breve.



Cadena Perpetua no estará solo, pues la fiesta no sería completa sin Loquero, que sonará como anticipo. Abrirán la jornada Zeta and The Explotion, Ácida Actitud y Conejo de Trapo.

Al día siguiente de un viaje familiar por la costa, “Vala” Valente atendió a “Río Negro” y le contó de qué irá el show de esta noche y de qué va la cosa con la banda que, entre otras cosas, sigue avanzando en el próximo disco de estudio, sucesor de “Plaga”, editado en el ya lejanísimo 2010.

“Estamos repasando los discos ‘Largas noches’ y ‘Malas costumbres’, que acaban de ser reeditados en vinilo. La lista en vivo se apoya en esas canciones”, dice el guitarrista a modo de adelanto. Como banda, reconoce que llegaron tarde a las ediciones en vinilo y asume que siempre quisieron tener discos suyos en ese formato. “Está buenísimo”, se entusiasma Hernán respecto de cómo suena el vinilo en cuestión.



Pero no sólo eso, también se entusiasma por cómo luce el arte de tapa y demás detalles del objeto disco. “Tenemos pensado ir pasando todo a vinilo”, dice sobre el resto de la discografía de la banda, que consta de algo de una decena de discos, entre vivos, EPs y en estudio.

Justamente, hace casi una década que Cadena Perpetua no edita música nueva. Esa extensa racha se cortará en algún momento de los próximos meses. Hace poco más de un año que vienen trabajando en la música, aunque les falta cerrar las letras. ¿Por qué tanto tiempo sin editar música nueva? Por una buena razón: los punkies de antaño crecieron y ya no son sólo ellos tres: “La diferencia con otros momentos es que ahora los tres músicos tenemos familia, los tiempos ya son otros y muy distintos a los de antes, entonces pasó que nos retrasáramos en volver a producir”.



Respecto del sonido del próximo disco, Hernán destaca: “No solemos hacer discos lineales, van variando los tiempos, las melodías, las velocidades. Este que estamos haciendo también es un disco variado, nos gusta jugar con que suba y baje, que tenga diferentes momentos. Después, viene embroncado temáticamente porque hace tiempo que venimos embroncados con el país. Tenemos una impronta que nos sale así, muy crítico ante cualquier momento que nos toque vivir, sea con este gobierno, con el anterior, con el anterior del anterior y así” (risas).

De regreso al show de esta noche en Cipolletti, la banda tiene pensado un setlist de entre 25 y 30 canciones. “Una hora y media, es lo que habitualmente hacemos. Son muy intensos los shows de Cadena, hablamos poco y tocamos mucho”.

El show de Cadena Perpetua y Loquero, en Kimika (ruta 22, km 1216, de Cipolletti) comenzará a las 19. Entradas: $ 800.