Cahn sobre los barbijos: «No es el fin de la pandemia, es el fin de ciertas restricciones»

El reconocido médico infectólogo Pedro Cahn se refirió a los nuevos protocolos por la pandemia del coronavirus anunciados por el gobierno nacional, donde se destaca el fin del uso obligatorio del barbijo al aire libre. Como ocurrió en otros países, que debieron dar marcha atrás con esta medida, el profesional reiteró que la pandemia obliga a situaciones cambiantes. Qué dijo sobre la medida informada esta mañana.

"Voy a usar una frase que tome prestada: sin la vacuna no se puede, con la vacuna sola no alcanza", dijo el médico en una entrevista con el programa Pasaron Cosas (Radio Con Vos). Dijo que los números epidemiológicos permiten avanzar con el fin de ciertas restricciones, pero que eso no significa el fin de la pandemia y que por lo tanto el uso del barbijo en lugares cerrados o al cruzarse con alguien todavía es necesario.

"Estas medidas deben entenderse en el contexto. Es cierto, una persona caminando sola en el parque no necesita usar el barbijo, pero lo tiene que tener en el bolsillo para cuando se cruce con un conocido o alguien con quien quedó en verse y se ponga a charla. O si después de caminar tiene que ingresar a algún lugar o utilizar el transporte público", dijo.

Cahn definió la situación de la siguiente forma: "no hay que interpretar esto como el fin de la pandemia, esto es el fin de ciertas restricciones".

El médico si destacó los resultados epidemiológicos que acumula el país y que permitieron eliminar ciertas restricciones, pero fundamentalmente señaló que los números se consiguieron en invierno cuando se cree que es una estación más propicia para los contagios virales. En este sentido, destacó el avance de la vacunación.

"Si miramos los números y vemos que la media semanal de casos en el mes de mayo fue en el orden de los 35 mil casos diarios y en septiembre estuvo en el orden de los 2 mil casos diarios, notamos que son cifras muy impresionantes", dijo y agregó que "evidentemente hay una caída muy importante que se hizo, hay que remarcarlo, transitando el invierno. Es decir, contra estación, cuando todos esperábamos que nos iba a perjudicar, pero parece que pasaron cosas: aparecieron las vacunas".

Resaltó tanto el desarrollo de las vacunas en el mundo, como la campaña de vacunación en el país que llegó a tener un ritmo de 250 mil dosis diarias: "la vacunación que se hizo en el país, mas allá de todas las discusiones, ha demostrado ser muy impactante en la caída de los casos".

Sobre la variante Delta, que llegó al país hace un mes y medio y que en otros países obligó a dar marcha atrás con las aperturas, dijo que por el momento la dominante sigue siendo la Manaos.

"La variante Delta está entre nosotros, lo que no está predominando. Evidentemente allí hay una serie de situaciones, algunas que no terminamos de entender, pero la vacunación en algo está operando. Hay datos evidentes que, a pesar de las vacunas bajan su efectividad con la variante Delta, no carecen de efectividad", dijo en la charla radiofónica.

Sobre el mismo tema agregó que "nosotros tenemos como dominante la variante Manaos y en algún punto eso está compitiendo con la variante Delta, hasta cuándo se va a sostener eso, no lo sabemos. No estoy diciendo que no pueda ser la dominante, pero si llegara a ocurrir el alto índice de personas vacunadas, sobre todo mayores".