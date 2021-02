Canapino se quedó con una histórica victoria en el comienzo del TC en el autódromo de La Plata. Gentileza.

Con las lágrimas contenidas hasta que se bajó la bandera a cuadros, AgustínCanapino alcanzó esta tarde tal vez la victoria más importante de su campaña en el TC, porque se impuso en La Plata en el estreno del certamen, en el que estuvo en juego el premio en memoria a su papá, un exitoso preparador que falleció hace apenas unos días.



El estreno del certamen no fue el esperado para los regionales Juan C. Benvenuti y José M. Urcera, quienes no pudieron completar la primera final por sendos abandonos, lejos del papel protagónico que esperaban.



Quedó claro que para Canapino no fue una prueba más, sino la primera sin la presencia de su papá en los boxes, como cuando consiguió los cuatro títulos en la categoría más importante del automovilsmo argentino.



Agustín esta vez volvió a ser un verdadero Titán, porque se agrandó en la mala, hizo la pole en la clasificación, ganó la serie más rápida y en la final se las aguantó para postergar a Josito Di Palma y a Esteban Gini.



Con una gran entereza, Canapino encaró la final, en la que estuvo adelante de movida y hasta aguantó como líder a pesar de un problema que acusó su auto, alistado por el equipo que lideraba su papá, quien falleció el pasado lunes de Coronavirus.



En gran trabajo, lo escoltaron Di Palma, otra vez protagonista en su regreso al Maquins Parts, el equipo que comparte con Gini, quien fue tercero, siendo otro de los destacados.

Completaron el debutante Germán Todino, Christian Ledesma, Mauricio Lambiris, Marcos Landa, Gastón Mazzacane, Julián Santero y Gabriel Ponce de León.



Manu Urcera, 13 en clasificación y sexto en la primera serie, avanzó hasta el lugar 12 de la final cuando estando la prueba neutralizada tuvo que abandonar por un problema en el motor de su auto.

No le fue mejor al subcampeón Benvenuti, quien en su estreno en el RenaultSport Torino Team clasificó 23, quedó sexto en la segunda serie y abandonó la final, por la rotura de una bujía en el motor de su auto.