Carla, la neuquina que recorrió la cordillera en bicicleta

En el 2020 antes de la pandemia, por querer cumplir un sueño y por pura casualidad, me enamoré de viajar en bicicleta. Recorrí la ruta 40 desde El Bolsón hasta Tierra del Fuego, pasé por Chile y conocí lugares increíbles con personas maravillosas. Después de un año, decidí armar un viaje nuevo, de menos días, por el sur de mi provincia, Neuquén. Quería ir por alguna ruta alternativa y no la que todo el mundo hace. Me gusta buscar esos lugares o épocas en las que no hay tanto turismo. Y qué mejor que el otoño para llevar mi cámara a cuestas y sacar fotos de los bellos paisajes de la cordillera cubiertos de colores amarillo-rojizo.

El segundo viaje

Mi ruta era: salir de Bariloche a Villa la Angostura, tomar la Ruta de los 7 lagos y desviarme a Villa Traful, para seguir hasta la confluencia de los ríos Limay y Traful, tomar allí la ruta 63 a Meliquina. Transitar Paso Córdoba y entrar a conocer el Lago Filo Hua Hum. Pasar por Meliquina y terminar mi viaje en San Martín de los Andes.



Postal neuquina de otoño en la ruta provincial 65. Foto: @Viajesyfotografia_

Embalé la bicicleta y gracias a la ayuda de mi novio que me regaló el pasaje, me fui a Bariloche. Entre cortes de ruta y cambio de colectivo llegué a mi destino, pero tuve que esperar a mi bicicleta, que llegó al día siguiente.

Todos los tramos tuvieron sus momentos de dificultad, de cansancio y emoción.



Dormí dos veces en el camino: al lado del lago Nahuel Huapi y en la confluencia de los ríos Limay y Traful. También en camping, en el patio de un chico que me invitó a refugiar la carpa bajo techo por la lluvia, en hostels y en la cabaña de una chica que estaba de vacaciones, que me invitó.

Lago Correntoso: Foto: @Viajesyfotografia_



Comí con personas que me cruzaron en el camino y me esperaron al final de mi tramo para ver si llegaba bien y volví a Neuquén gracias a la chica que me alojó en San Martín que me trajo.



La cordillera es hermosa. La belleza de la bicicleta es esa libertad que te da para elegir lugares, hacerlos sin apuro y disfrutar de la ruta de otra manera. Carla Saralegui

Llegar a 1300 mts de altura, en Paso Córdoba, fue uno de los hechos más emocionantes de todo el viaje. La ruta estaba muy fea, mucha piedra suelta, me cansé mucho, pedaleé lo que pude y luego empujé la bicicleta. No importaba cómo, tenía que llegar hasta la cima. Se me cruzaron muchas emociones cuando llegué, sobre todo cuando un grupo de personas que crucé en el camino con su auto, me gritaban y aplaudían felicitándome. Fue muy conmovedor, no nos conocíamos, pero se unieron a mi momento y eso lo hizo más lindo y menos solitario.

La cordillera es hermosa. La belleza de la bicicleta es esa libertad que te da para elegir lugares, hacerlos sin apuro y disfrutar de la ruta de otra manera. Es toda una aventura, tenés días con mucha conexión con el camino y con vos, y días en que estás cansada y no querés seguir. Pero así se disfruta y se aprende.

Río Correntoso. Foto: @Viajesyfotografia_



No soy una persona que se entrena mucho, simplemente viajo y disfruto hacerlo. Es una experiencia que tiene más de mental que de físico. Uno de los objetivos de mis viajes está en poder compartir esas experiencias, esos lugares, podemos tener miedo de muchas cosas pero que no tiene que ser algo que nos limite a hacerlo. Esos lugares se lo merecen. La naturaleza nos invita a conocerla y apreciar su belleza, pero también nos invita a cuidarla, a tratarla con respeto.



En la Ruta de los Siete Lagos. Foto: @Viajesyfotografia_

La época en la que vivimos me permitió dar una vuelta de rosca a mi proyecto de viaje. Recorrer mi provincia me encanta, me hace verla de otra forma y conocer lugares me encanta. Eso quiero hacer ahora. Simplemente hay que pedalear.

