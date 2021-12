Carreras dejó un mensaje a María Emilia Soria por “no gestionar obras”

Sin hacer mención directa, pero en un claro mensaje a la roquense María Emilia Soria, la gobernadora Arabela Carreras se metió en la polémica desatada tras la aprobación del presupuesto provincial 2022 por la queja de los legisladores del Alto Valle por la “discriminación” de la ciudad en la obra pública.

Carreras participó hoy de la apertura de sobres para la construcción de la nueva terminal de ómnibus de Bariloche, que tiene una inversión de 1.300 millones de pesos, con fondos nacionales y del canon de la concesión del casino.

En su intervención, la gobernadora repasó las obras que se ejecutan en Bariloche y dijo que la provincia lleva obras a cada municipio. En esa oportunidad, valoró que la Legislatura haya aprobado la semana pasada el presupuesto 2022 con los dos tercios de los votos e hizo una mención al debate.

“Cuando tenemos quejas como en el debate del presupuesto de que no se hacen obras en algunos municipios, les decimos que mucho tiene que ver cuando el intendente fue pro activo para lograr las obras”, dijo Carreras.

Se refirió así a las quejas proferidas por el roquense Ignacio Casamiquela en el debate legislativo y el reproche posterior de su par José Luis Berros, quienes apuntaron a la falta de inversión de la provincia en Roca.

La gobernadora agregó: “Si un intendente no tiene actitud de gestionar, no puede el gobierno provincial ir a asfaltar calles o hacer una terminal si el municipio no lo decide. Lamentablemente algunos no han venido a gestionar”, insistió.

La gobernadora plantea la premisa de la solicitud y gestión de los intendentes como mecanismo para activar obras. En la misma línea que su respuesta de hoy en un acto público, en el debate legislativo el presidente de la bancada oficialista de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, esgrimió argumentos similares apuntando a un desinterés de Soria en realizar gestiones ante el gobierno provincial.

Lo cierto es que muchas obras financiadas por Nación que llegan a Roca son incluidas en el presupuesto municipal y no en el provincial, por una intervención directa del municipio. En otras ciudades, las obras nacionales pasan por la administración provincial y por eso se ven reflejadas en el proyecto financiero rionegrino.

Carreras destacó las obras que se ejecutan en Bariloche como la modernización de la avenida Bustillo, el gimnasio de la Universidad Nacional del Comahue, el ingreso a Colonia Suiza y la oficina de informes turísticos que está próxima a inaugurarse (esta última obra se realizó con fondos exclusivamente provinciales destinados a obras turísticas).

Las menciones a la salud de Deco

En el acto que encabezó en Bariloche la mandataria no tuvo contacto con la prensa. Desde el gobierno excusaron a Carreras de hablar por su afectación personal del estado de salud del ministro de Desarrollo Humano, Juan José Deco, quien permanece internado en grave estado en Buenos Aires tras un siniestro vial ocurrido el sábado en la zona de General Conesa.

El ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, al exponer los alcances del proyecto de la nueva terminal hizo mención a la situación de Deco. “Lo que ocurrió es algo que nos puede pasar por trabajar tanto, por viajar y viajar por toda la provincia y estar en permanente contacto con la gente sin parar”, dijo el funcionario con un tono de voz quebrada.

También el intendente Gustavo Gennuso aludió a la salud del ministro Deco al pedir “poner el corazón en la recuperación” del funcionario a quien mencionó como un amigo y un trabajador incansable.

Deco es originario de Corrientes, pero su desembarco en Río Negro fue en Bariloche más de una década atrás. En la ciudad tuvo una activa participación en la vida pública desde que se sumó al equipo de Hacienda del exintendente Marcelo Cascón. Previo a esa actividad trabajó para el casino local y la asociación empresaria hotelera. También fue delegado provincial del Ministerio de Desarrollo Social, funcionario en Dina Huapi y subsecretario de Turismo cuando la actual mandataria era ministra, quien lo llevó a su gabinete desde la primera hora y hoy ocupa la cartera social.