Carreras: el sector docente es "un privilegiado" en la pandemia

La gobernadora Arabela Carreras ratificó esta mañana que la oferta salarial es la “máxima propuesta” y consideró al sector docente como "privilegiado” en la pandemia porque “no fue expuesto a la calle como si ocurrió con otros trabajadores del Estado”.

Esa reacción se enmarca en el rechazo de la UnTER a la propuesta del 6% -con haberes de febrero y marzo- aunque la mandataria dijo que no era un “rechazo”, sino que el gremio la consideraba “insuficiente y quiere seguir conversando”. Agregó que los sueldos de los docentes rionegrinos “están entre los primeros en la escala nacional. Si no son los segundos, por ahí. Además, el sector -siguió diciendo- ha sido privilegiado porque no fue expuesto al trabajo en la calle como si fueron expuesto otros trabajadores del Estado. No hay margen para pretender una situación de privilegios”, remarcó.

Luego, Carreras insistió que el gobierno tiene una “mirada en conjunto del Estado” y planteó que “se está haciendo con cautela y diálogo”, más allá que “una reivindicación que siempre es valida”.

Habló con la prensa en Viedma al visitar al ministerio de Economía para “felicitar” al ministro Luis Vaisberg y “su equipo porque fue un año complejo” pero se “tuvo normalidad en los compromisos del Estado”.

En referencia con las respuestas gremiales, la mandataria expresó que está “muy cerca” el acuerdo con ATE porque se estará anticipando la convocatoria para “fines de marzo”, que era un pedido de la organización liderada por Rodrigo Vicente. El gobierno había propuesto en la Función Pública retomar el diálogo salarial en la primera quincena de abril.

La oferta planteada en la Función Pública y en la paritaria docente consistió en un 3 por ciento en los haberes de febrero y otro 3% en los de marzo. UPCN lo rechazó inmediatamente y ATE planteó algunas “condiciones”, como el adelantamiento del análisis del trimestre, que la gobernadora ya adelantó su aceptación.

En cambio, el Plenario de UnTER consideró que la oferta “del 6% es insuficiente” solicitó otra paritaria y, entre otros puntos, exigió “la continuidad del pago del adicional por conectividad”, considerando que “comenzó a abonarse en agosto, y los docentes enfrentaron este contexto desde marzo”.