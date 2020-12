UnTER le respondió a Carreras: "pusimos nuestros recursos tecnológicos y económicos"

Las declaraciones de la gobernadora Arabela Carreras de esta mañana, en las que consideró al sector docente como "privilegiado" en la pandemia, generaron mucho malestar en UnTER , aseguró la Secretaria General Adjunta del gremio, Silvana Inostroza.

En diálogo con Río Negro, Inostroza se mostró muy enojada por las palabras de la gobernadora y aseguró: "No tuvimos ningún tipo de privilegio porque garantizamos el derecho social a la educación, pusimos nuestros recursos tecnológicos y económicos para sostener el vínculo con los estudiantes para seguir trabajando durante la pandemia".

La Secretaria General Adjunta de UnTER, agregó: "Causó malestar no solo hacia el interior del gremio sino hacia el colectivo docente en general. Que salga a la comunidad a decir esto sobre los docentes es, una vez más, bastardear la tarea docente como se ha hecho a lo largo de la historia".

"Desde el inicio de la pandemia se buscaron distintas estrategias, pusimos en marcha toda nuestra creatividad para trabajar de una manera para la que no estaba preparado el sistema educativo de la provincia y sin embargo desde el día uno seguimos laburando", enfatizo la dirigente gremial.

Según manifestó Inostroza, los docentes rionegrinos sienten que su trabajo no es reconocido. "Si bien desde el ministerio nos reconocen con palabras en boca de la ministra, en la última paritaria no quedó reflejado ese reconocimiento en lo que fue la propuesta salarial, que no rechazamos sino que la consideramos insuficiente", explicó.

"Genera malestar que no se reconozca el trabajo. Nuestro privilegio fue reivindicar a la escuela publica y seguir sosteniéndola con el trabajo comprometido que llevamos adelante todos y todas los docentes de la provincia", agregó.

Inostroza también enfatizó en que continuarán peleando para mantener el adicional por conectividad. "El ministerio llegó muy tarde con muchas cosas, por ejemplo el adicional por conectividad, que fue después del receso invernal. Se esta pagando desde agosto pero nosotros estamos trabajando desde marzo en nuestras casas y el próximo mes no lo vamos a cobrar", detalló.

Con respecto a la negociación, Inostroza comentó: "Desde el plenario pedimos una nueva convocatoria a paritaria con una oferta salarial que sea analizable, necesitamos que se acorten los plazos y que no vayamos a cobrar recién en marzo y abril. Estamos a disposición durante todo enero para seguir con la negociación, esperando que nos convoquen".