“El nuestro será un gobierno de científicos, no de CEOS”. Estas fueron las palabras de Alberto Fernández al inaugurar las sesiones del Congreso Nacional.



Días atrás comunicó que “Vilma Ibarra me hizo una carta astral. Dijo que estoy predestinado a siempre tener que construir sobre las cenizas. Parece que es cierto, pero no me asusta. Si es mi destino, que sea mi destino.”

Pero ¿en qué quedamos?¿Es un gobierno de científicos o estamos ante el retorno de los brujos? La ciencia se apoya en demostraciones empíricas, controladas, que puedan replicarse, siempre con los mismos resultados. Nada de esto se da en la astrología, cuyos aciertos no superan los del azar.

No son los astros o el destino los que nos llevan al éxito o al fracaso. Nosotros somos los únicos pilotos de nuestra nave y es fundamental acertar en las decisiones. Es iluso soñar con que los astros suplan nuestras limitaciones.



Argentina es un páramo de cenizas, con la economía peor que en el 2002, el comercio con cierres masivos, tomas en todo el país, inseguridad en todas partes, una cuarentena que hace más daño que el que intenta evitar, industrias paradas, completa ausencia de previsibilidad, etc.



Con este panorama, lo menos que podemos exigir es que el presidente se ocupe de cosas más serias.

