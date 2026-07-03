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River empató 2-2 con Flamengo en un amistoso jugado en Portugal

El Millonario sufrió ante el Mengao, pero​​​​​ Driussi fue anotó los goles del Millonario. Mirá los goles.

Redacción

Por Redacción

Driussi marcó los dos tantos del Millonario en el empate ante Flamengo. (@RiverPlate)

Driussi marcó los dos tantos del Millonario en el empate ante Flamengo. (@RiverPlate)

River igualó 2 a 2 con Flamengo en un amistoso de pretemporada disputado en Portugal. Con un doblete de Sebastián Driussi y una actuación destacada de Santiago Beltrán, el Millonario presentó nuevos refuerzos y mostró algunos juveniles que tuvieron su oportunidad.

En el Mengao, Samuel Lino y Bruno Henrique habían dado vuelta el marcador. A los 7 minutos, Driussi aprovechó un error de Jorginho y abrió el marcador.

Luego, a la media hora de juego fue el Millonario el que falló en la salida y el Mengao no perdonó con una buena definición de Samuel Lino para vencer a un Santiago Beltrán y poner el 1 a 1.

Apenas tres minutos después, Bruno Henrique desparramó a Lautaro Rivero con un enganche en el área y convirtió el 2-1 para que Flamengo pase al frente en el marcador.

El conjunto de Chacho Coudet tuvo una buena reacción y a los 37’ construyó una buena jugada colectiva a puro toque para que Giovanni González envíe el centro y Driussi aparezca por el punto penal para empatar 2-2 el encuentro.

River formó con Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Mauro Arambarri, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

El once inicial de Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Joao Victor, Vitao, Ayrton Lucas; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique; Pedro.


River igualó 2 a 2 con Flamengo en un amistoso de pretemporada disputado en Portugal. Con un doblete de Sebastián Driussi y una actuación destacada de Santiago Beltrán, el Millonario presentó nuevos refuerzos y mostró algunos juveniles que tuvieron su oportunidad.

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