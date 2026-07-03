Figueroa recorrió la Región de los Lagos Sur y ratificó el plan de obras para infraestructura, educación y rutas

Rolando Figueroa desarrolló una agenda de trabajo en la Región de los Lagos del Sur, donde encabezó inauguraciones de infraestructura, supervisó obras en establecimientos educativos y mantuvo reuniones con intendentes.

Presentó un informe de gestión en el que repasó las inversiones realizadas por la Provincia y reiteró el objetivo de avanzar con un esquema de desarrollo territorial basado en obras públicas.

Durante una actividad en San Martín de los Andes, el mandatario sostuvo que el ordenamiento de las cuentas provinciales permitió incrementar la inversión pública. «Invertimos en rutas, en hospitales, en escuelas, en comisarías, para llegar con obras e infraestructura que siempre faltaron. Entonces, eso para nosotros es la prioridad», afirmó. También indicó que el plan provincial contempla mil obras hacia 2030 y que actualmente se ejecutan cerca de mil kilómetros de rutas.

Uno de los principales actos fue la inauguración de la obra de vinculación eléctrica del Paso Internacional Mamuil Malal, ejecutada por el EPEN con una inversión cercana a los 400 millones de pesos financiados íntegramente por la Provincia para garantizar el suministro eléctrico en el corredor fronterizo.

Más inversiones en energía, gas y educación

En Junín de los Andes, Figueroa inauguró el tendido eléctrico y el alumbrado público para la urbanización de 461 lotes, una obra superior a los 530 millones de pesos financiada en conjunto entre la Provincia y el municipio.

La agenda continuó con la recorrida por las ampliaciones de la Escuela Primaria N°313, el CPEM N°13, la EPET N°21 y la construcción del nuevo edificio del CIART N°5 en San Martín de los Andes. Posteriormente inauguró la extensión de la red de gas en Valle Chapelco, que beneficiará a 235 familias mediante una inversión superior a los 320 millones de pesos.

Durante la recorrida, el gobernador también mantuvo encuentros con los intendentes de la Región de los Lagos del Sur para analizar el avance de las obras en ejecución y coordinar nuevos proyectos vinculados con infraestructura, servicios públicos y conectividad.

El plan vial para integrar la cordillera

En materia vial, Figueroa aseguró que la Provincia ejecuta el mayor plan caminero de su historia. Indicó que antes de fin de año habrá cerca de 1.000 kilómetros de rutas en ejecución, una extensión equivalente a casi toda la red provincial pavimentada existente.

El mandatario repasó los avances de las rutas hacia Mamuil Malal, Huechulafquen, Lago Lolog, Meliquina, Traful y la Bajada del Rahue, además de la Ruta Provincial 23, la futura licitación del tramo Río Minero-Ruta Nacional 237 y el proyectado asfaltado del Paso Internacional Hua Hum, previsto para incorporarse al presupuesto 2028.

Según explicó, el objetivo es conectar por pavimento todas las localidades neuquinas y fortalecer los corredores turísticos y la vinculación con Chile, mejorando la integración territorial de la provincia.