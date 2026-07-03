Cristina Kirchner busca frenar el decomiso de sus bienes pese a la decisión de la Corte Suprema

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de frenar la ejecución del decomiso de sus bienes dispuesto en la causa Vialidad, apenas un día después de que el máximo tribunal ratificara que los condenados deberán devolver al Estado casi $685.000 millones.

La misma estrategia fue adoptada por el empresario Lázaro Báez, quien también recurrió nuevamente a la Corte para intentar demorar la etapa final del proceso judicial, que contempla el remate, la venta o la transferencia de los bienes alcanzados por la condena.

La Corte dejó firme el monto del decomiso

El jueves, la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmó la actualización del monto del decomiso establecido en la causa Vialidad y rechazó los planteos de nulidad presentados tanto por Cristina Kirchner como por Báez.

La cifra original, fijada en $84.835 millones, fue actualizada conforme al índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025, elevando el monto total a $684.990.350.139,86.

La suma corresponde al perjuicio económico determinado por la Justicia en el marco de las 51 licitaciones de obra pública adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, por las cuales los condenados fueron hallados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La estrategia judicial de Cristina Kirchner

Tras quedar firme el monto actualizado, la defensa de la expresidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, presentó un nuevo recurso de queja para intentar evitar la ejecución patrimonial.

Uno de los principales argumentos planteados apunta a impedir que el decomiso alcance bienes vinculados a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

«No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado», sostuvo la defensa en su presentación.

Los bienes que podrían ser ejecutados

En caso de avanzar la ejecución del decomiso, Cristina Kirchner podría perder cerca de una veintena de propiedades, entre ellas:

El departamento ubicado en la calle San José 1111, donde actualmente cumple prisión domiciliaria.

Diversos inmuebles en Río Gallegos y El Calafate.

Hoteles pertenecientes al patrimonio familiar.

Casi cinco millones de dólares secuestrados en una caja de seguridad atribuida a Florencia Kirchner.

Por su parte, Lázaro Báez también busca evitar la ejecución sobre su patrimonio mediante presentaciones judiciales similares.

La ejecución podría avanzar igualmente

Fuentes judiciales señalaron que las presentaciones realizadas por Cristina Kirchner y Báez no tienen efecto suspensivo automático, por lo que la ejecución patrimonial podría continuar mientras la Corte analiza los recursos.

Además, otros condenados en la causa también realizaron planteos similares, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados vinculados a delitos de lavado de activos.

Aunque no existen plazos establecidos para que la Corte Suprema resuelva estos recursos, las últimas presentaciones ingresaron hace menos de un mes, por lo que la definición sobre el futuro del patrimonio de los condenados podría extenderse durante los próximos meses.