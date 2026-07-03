Frío extremo en Neuquén: Vialidad Nacional pidió circular con extrema precaución y evitar viajar de noche

Ante la persistencia de las bajas temperaturas y las intensas heladas que afectan a la región, Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial solicitando a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por las rutas nacionales de la provincia de Neuquén.

El organismo informó este jueves, a las 18 horas, que las condiciones climáticas adversas continúan generando riesgos para la circulación vehicular, por lo que recomendó evitar los desplazamientos durante la noche y la madrugada, momentos en los que se registran las temperaturas más bajas y una mayor formación de hielo sobre la calzada.

Desde Vialidad Nacional también solicitaron a los usuarios circular a velocidad precautoria, respetar las recomendaciones de seguridad vial y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje.

Asimismo, recordaron que en gran parte de los corredores afectados es obligatoria la portación de cadenas para nieve y hielo, debido a las condiciones invernales que atraviesa la provincia.

La advertencia se da en el marco de una ola polar que afecta a gran parte de la Patagonia, con temperaturas extremas bajo cero y la presencia de hielo sobre las rutas, especialmente en sectores de montaña y zonas de sombra.

Se recomienda consultar el estado actualizado de las rutas nacionales antes de viajar y, en caso de no ser indispensable, postergar los traslados hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.