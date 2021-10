Carta Orgánica neuquina: votar sin saber qué

Carlos A. Vidal, Julio C. Falletti, Graciela Carrión y Jorge Fernández *

Es nuestra voluntad participar de la contienda electoral que próximamente se llevará a cabo en la Ciudad de Neuquén, expresando nuestra opinión respecto de la Enmienda de la Carta Orgánica Municipal.



Sobre el particular, y habiendo leído y escuchado las distintas opiniones sobre la oportunidad mediante la cual debería llevarse a cabo su modificación, consideramos necesario expresar:



Confluencia Republicana, constituida como un espacio ciudadano, despojado de todo interés político partidario, pretende fijar una opinión imparcial frente a la falta de información suficiente brindada al electorado, el cual necesariamente debe concurrir al comicio con una postura definida al momento de emitir su voto, ya sea por el Sí o por el No.



Entendemos desde un principio que toda modificación al espíritu de cualquier Constitución debe realizarse a través de una “Reforma Constitucional” con el respectivo llamado a una Asamblea Constituyente y no mediante una simple enmienda establecida por ley del Poder Legislativo. Este mismo principio le vale a la reforma que se desea realizar sobre la Carta Orgánica de nuestra ciudad cuando se trata de temas inherentes a modificaciones de fondo.



Si bien la Ordenanza Municipal N° 14205 define algunas modificaciones a la Carta Orgánica que podrían interpretarse como poco importantes, existen simultáneamente otras que son realmente de fondo, como la eliminación de las elecciones de medio tiempo, la elección del presidente y vice del Concejo Deliberante a propuesta del intendente, la limitación del mandato de los jueces de falta y miembros de la Sindicatura.



Por lo tanto, resulta necesario llevar adelante un profundo debate que sólo puede establecerse mediante una Convención Constituyente.



Sólo de este modo se daría lugar a la posibilidad de que los constituyentes dispusieran y votaran los puntos a debatir uno por uno y no -como ocurrió en esta oportunidad- donde el Concejo Deliberante votó por mayoría y en paquete once artículos no relacionados entre sí.



Resulta de este modo que, en las elecciones del próximo 24 de octubre, junto a la elección de concejales, se nos impone un combo para ser votado por Sí o por No.



Como fuertes defensores de la República, sostenemos los principios que establece nuestra Carta Magna acerca de la distribución de las tareas del Estado en sus tres poderes y siempre bajo el imperio de la Ley.



Ese trípode de poder debe consolidarse cuando el pueblo se expresa a través de una elección, para lo cual debe tener bien en claro cuáles son las alternativas o propuestas que tiene para optar.

En este caso, vemos que la poca información va a llevar a miles de ciudadanos a las urnas sin conocer con claridad qué es lo que van a votar, obligándolos a una opción por el Sí o por el No, sin poder debatir temas trascendentales, como debería ocurrir en un verdadero sistema democrático.



Exhortamos a las autoridades municipales y electorales para que esta semana se lleve a cabo una intensa campaña de difusión sobre la “Enmienda”, con la finalidad de que todos los electores tengan una mejor información, más allá de toda la propaganda y publicidad de los partidos políticos.



Sólo así, los neuquinos podamos concurrir a las urnas sabiendo qué vamos a votar.

* Comité ejecutivo de Confluencia Republicana. Neuquén