Cartas: hay que atender mejor al adulto mayor

Vivo en Roca. Entiendo que el tema del coronavirus ha modificado nuestra vida cotidiana, pero eso no significa que una persona de 79 años, con discapacidad motriz y problemas crónicos de salud haya tenido que pasar un terrible y angustioso día.

Mi madre Edilia Douglas, acompañada de mi hermana Lorena, afiliadas a Ipross, salieron a vacunarse al hospital. Allí estaban todos amontonados. Las enfermeras no tenía barbijo disponible, nadie mantuvo la distancia. Aprovechó a pedir receta para sus medicamentos porque los doctores dejaron a la deriva a los abuelos. PAMI lo resuelve por internet, pero ¿Ipross? La enfermera ignoraba qué debía hacer ante su necesidad urgente de conseguir pastillas para la hipertensión porque debía seguir vacunando… Fue a la guardia del Juan XXXIII y le dijeron que no tenían sello.

Nadie da una respuesta a una mujer hipertensa con dos implantes de rodilla, con bastón y dificultad para estar de pie. Tuvo que ir hasta donde atiende la Dra. A. en calle Belgrano. Le pidieron esperar hasta el viernes o una semana. ¿Acaso debe andar rogando que alguien en la ciudad se digne a darle una receta? Decidió ir a una farmacia donde la conocen y se apiadaron de ella. Le vendieron al contado y la esperan para entregar la receta y devolverle el dinero.

Este abandono es muy injusto y cruel. Mi madre y mi hermana se pasaron la mañana viajando en taxi. Para qué se están cuidando aisladas, si después el mismo sistema de salud las manda a la calle por ¿inoperancia?, ¿indiferencia?

Tampoco entiendo cómo el Centro de Jubilados de calle San Martín cerró, no atienden el teléfono, no responden mensajes. Pido por favor que informen mejor en Roca qué hacemos los afiliados a Ipross para conseguir la medicación. Por favor gente de salud pública y privada, Ipross, doctores, no la abandonen. Por ella y por otros “viejitos”. ¡Ganen su aplauso!

Edita M. Garrido

DNI12.436.514



Roca