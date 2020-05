Cartas: Trámites judiciales paralizados

El grueso de la administración pública rionegrina está prácticamente paralizado hace casi 2 meses: salvo los escasos trámites que pueden hacerse por web, miles de expedientes necesarios para la ciudadanía -incluidos los judiciales- aguardan un avance.

¿Quiénes deben activar esos trámites? Los agentes estatales, que debido a la justificada prohibición de acudir todos al mismo tiempo a sus lugares de trabajo vienen disfrutando de vacaciones pagas desde mitad de marzo.

Al parecer, ningún sector del gobierno está interesado en darles trabajo a domicilio, o en las oficinas públicas bajo estrictas normas sanitarias. Incluso el Poder Judicial, cuyos jueces y secretarios concurren diariamente a sus despachos, a la hora de proveer un expediente que no sea de extrema urgencia se escuda en la “falta de personal” y lo congela. Me ha sucedido que al solicitar audiencia de apertura a prueba (autorizadas por teleconferencia) en una causa no urgente me fue denegada con la excusa de la carencia de personal -a pesar de que en ese tipo de audiencias el único que debe participar es el juez-.

Si los empleados públicos ya pueden concurrir a comercios 3 días por semana, bien podría ir a trabajar un empleado distinto cada día o un empleado diferente cada hora; o realizar teletrabajo. La política hacia los asalariados del Estado los convierte en una casta privilegiada en esta crisis.

El disparate de no requerir la más mínima contraprestación laboral a quienes cobran sus sueldos sin los descuentos que sufre el sector privado -y que se pagan también con el dinero de los ciudadanos que necesitan activar sus trámites- configura lisa y llana malversación de fondos públicos.

Hugo Ansaldi

DNI 11.266.668



El Bolsón