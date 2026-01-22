Una excelente gestión que llegó a su fin

Maria Teresa Seghezzo

ALLEN

Señor Director:

La Federación de Bibliotecas Populares de Río Negro y el colectivo de bibliotecas populares que representa, lamentamos profundamente la desvinculación del Secretario de Cultura Sr. Franco Avila Gross y del equipo relacionado con el área de Bibliotecas Populares.

Entendemos que por primera vez el gobierno de la provincia había valorizado la gestión de las bibliotecas al designar como máximo referente de la Cultura a un funcionario con profundas raíces en la actividad,

Las bibliotecas populares conformamos en Río Negro la única federación que representa a las asociaciones civiles vinculadas a la actividad, que la integran en toda la provincia. Esto significa alrededor de 100 instituciones que con su personal, sus socios y usuarios reúnen más de 25.000 rionegrinos que son beneficiarios de las acciones y prestaciones socioculturales que las bibliotecas brindan.

Estos dos últimos años, las bibliotecas hemos visto fortalecido y respaldado nuestro accionar y encontramos interlocutores válidos y conocedores de nuestras necesidades e inquietudes y capacitados para brindar soluciones a los mismos. Queremos destacar favorablemente lo actuado por esta gestión, y solicitamos al Sr. Gobernador que continúen en el ejercicio de dichas funciones en lo que resta de su período de gobierno, para así mantener vigente el nivel de reconocimiento y apoyo a nuestras bibliotecas rionegrinas.