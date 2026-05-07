No son los jugos detox: qué tomar en ayunas para cuidar el hígado graso

En medio de la popularidad de las dietas “detox”, especialistas advierten que no existen bebidas mágicas para limpiar el organismo. En el caso del hígado graso no alcohólico, el enfoque más efectivo sigue siendo una combinación de alimentación saludable, actividad física y pérdida de peso sostenida.

Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, incluso una reducción del 3% al 5% del peso corporal puede disminuir la grasa hepática, mientras que para mejorar inflamación o fibrosis puede requerirse una baja de entre el 7% y el 10%.

En ese contexto, lo que se elige beber en ayunas puede marcar una diferencia, sobre todo si ayuda a evitar el consumo de azúcares y calorías innecesarias.

Qué conviene tomar al levantarse

El agua sigue siendo la opción más simple y efectiva. No “desintoxica” el hígado, pero permite comenzar el día sin calorías ni azúcares agregados, algo clave en personas con hígado graso no alcohólico.

El café negro, sin azúcar ni crema, también aparece como una alternativa respaldada por evidencia. La Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas señala que su consumo, en personas sin contraindicaciones, se asocia a un menor riesgo de enfermedad hepática avanzada. En la misma línea, Harvard Health Publishing menciona estudios que vinculan el café con una menor progresión del daño hepático.

Otra opción es el té verde, siempre sin azúcar y en su forma natural. Puede aportar compuestos vegetales beneficiosos, aunque se recomienda evitar extractos concentrados y suspender su consumo si genera molestias como acidez o insomnio.

Por qué evitar los jugos “detox”

A diferencia de lo que suele creerse, los jugos de frutas no siempre son la mejor elección. Un vaso grande puede concentrar altas cantidades de azúcar y poca fibra en comparación con la fruta entera.

Por eso, en lugar de bebidas “depurativas”, los especialistas recomiendan priorizar desayunos con fibra y nutrientes reales, como avena, frutas enteras, yogur natural o frutos secos en porciones moderadas.

Hábitos que sí marcan la diferencia

Más allá de lo que se toma en ayunas, el cambio de fondo está en el estilo de vida. La Mayo Clinic recomienda una alimentación tipo mediterránea para personas con hígado graso, basada en verduras, legumbres, cereales integrales, pescado, aceite de oliva y frutos secos.

A esto se suma el movimiento diario: caminar, hacer ejercicio aeróbico o sumar entrenamiento de fuerza puede mejorar la salud hepática incluso antes de que se refleje en la balanza.

Una estrategia sin atajos

El cuidado del hígado graso no alcohólico no depende de una bebida puntual, sino de una rutina sostenida en el tiempo.

Elegir agua, café o té sin azúcar en ayunas puede ser un buen primer paso, pero el verdadero impacto está en mantener hábitos saludables a largo plazo.