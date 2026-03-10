Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

BUENOS AIRES

En la Argentina y desde hace muchos años parece haberse naturalizado una peligrosa costumbre: pensar y decidir sólo en función de la urgencia del momento. Vivimos a diario atrapados en el cortoplacismo. Esta lógica de aplicar parches cortoplacistas para atender los múltiples problemas actuales dificulta pensar y actuar con altura de miras, genera incertidumbre y profundiza la desconfianza en el presente pero también en el porvenir.

No es posible pensar un proyecto de país si estamos permanentemente inmersos en la trampa del corto plazo.

Recuperar una visión estratégica de país, seria y sostenida en el tiempo es una condición necesaria para alcanzar el bien común y ofrecer a las próximas generaciones de argentinos un futuro mejor.

