Ampliando un excelente artículo

Que con fecha 28/05/22 en el diario Río Negro bajo la firma del periodista Miguel Ángel Toma se publica un excelente artículo respecto de cuyo contenido el que suscribe se había anticipado en un par de cartas, que para su redacción utilice entre otra documentación notas de infobae.com donde se indica que entre el material secuestrado en el allanamiento ordenado por el juez federal Dr. D. Rafecas, existe una nota, elaborada por Luis Nicolás Rodríguez Vacarezza, asesor legal del Ministerio de Defensa, dirigida al Cnel.

Walter Horacio Faneco fechada el viernes 4/2/2022, remito en archivo adjunto sentencia del 2/2/2022 en los autos «Comunidad mapuche Millalonco-Ranquehue c/PEN, Ministerio de Defensa» a los efectos «de “tomar la correspondiente intervención en las actuaciones mencionadas”», a partir de ahí comienza el desarrollo del trámite, pareciera por el Sr. Havela.



Inmediatamente se inicia un movimiento promovido por el Sr. Ignacio Javier Larraza contrario pretendiendo generar una negativa a la entrega del predio de la escuela Andino Bariloche, al cual se unen más de 130.000 personas.



Las presentaciones de apelación del fallo de 1era Instancia fueron ulteriormente denegadas por los jueces Mariano Roberto Lozano y Richard Fernando Gallego, además de que el Ejército Argentino por decisión del ministro de Defensa recurrió a la CSJN por el fallo de la jueza subrogante de Bariloche Silvina Domínguez que dispone la entrega de la titularidad de 180 ha. a una comunidad mapuche.



Finalmente mencionare una entrevista que fue realizada con fecha 10/10/2021 al Auditor General de la Nación, Dr. Miguel A. Pichetto, quien interrogado por su análisis de lo que ocurre en el sur con los mapuches contesta que «es un escenario muy complejo porque son ideas separatistas, ya no se trata de reivindicaciones de comunidades originarias que tienen derecho al reclamo de la tierra. Han hecho una proclama que me recuerda mucho la del ERP cuando entró en la selva tucumana… hay componentes ideológicos, claros y radicalizados, hay una logística y tiene apoyo de abogados que se denominan montoneros. Esta un dirigente montonero, realmente de mucha historia, uno de los hombres principales que está al lado de Fiermenich, que se llama Roberto Cirilo Perdía, y ha estado patrocinando a estas comunidades y a esos grupos violentos. Estos acontecimientos no son nuevos, han explotado con el caso [Santiago] Maldonado, la actuación del INADI convalidando la Procuración del Tesoro, [Carlos] Zannini retiró la demanda de recuperación de Parques Nacionales … a mí me parece lamentable que se haya calificado a esto hechos como delitos comunes, coincido que son acciones insurreccionales y algunas tienen características de terrorista. La gobernadora ha definido las acciones de la quema de Vialidad como una acción terrorista. Además, la declaración es una reivindicación de una acción militar terrorista».



Lo expuesto tiene por único fin poner puntos que puedan resultar de utilidad que finalmente termine en una acción contraria a los intereses de la nación, así el vecino Ignacio Javier Larraza en su nota dice «es extraño que un grupo que desconoce al Estado Argentino sea beneficiado perjudicando a la Nación, que somos nosotros, los ciudadanos»



Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Zapala