Colapinto, entre los mejores largadores de la Fórmula 1: top 10 y por delante de algunas figuras

Franco Colapinto aparece en el 7° puesto de largadores de la F1, luego de cuatro fechas disputadas.

Franco Colapinto continúa dejando buenas sensaciones en su primera temporada completa en la Fórmula 1. Después de las primeras cuatro fechas del campeonato 2026, el argentino se metió entre los pilotos con mejor rendimiento en las largadas, uno de los aspectos que más cambió con el nuevo reglamento técnico.

El piloto de Alpine aparece en el séptimo puesto del ranking que mide el balance entre posiciones ganadas y perdidas desde la largada hasta el cierre de la primera vuelta. En total, el argentino acumula un saldo positivo de seis posiciones tras los Grandes Premios de Australia, China, Japón y Miami.

La estadística cobra relevancia en una temporada marcada por las dificultades de adaptación a los nuevos motores. La eliminación del sistema MGU-H provocó el regreso del denominado «turbo lag», un retraso en la entrega de potencia que complicó a varios pilotos al momento de apagar los semáforos.

Por su lado, Colapinto mostró una rápida capacidad de reacción y buena lectura de carrera en los primeros metros. Una de las maniobras más destacadas ocurrió en Miami, donde logró ganar una posición pese a sufrir problemas de respuesta en el motor durante la partida.

PURE CHAOS AT THE START! 😱



Here's how the Miami Grand Prix start unfolded ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/LVdxET24Et — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Además, el argentino supera en este apartado a su compañero de equipo, Pierre Gasly, que figura más atrás en la tabla con un balance positivo de tres puestos.

El ranking es liderado por Charles Leclerc, con 12 posiciones ganadas, seguido por los Williams de Alexander Albon y Carlos Sainz, ambos con 11. Más atrás aparecen nombres como Lewis Hamilton, Oscar Piastri y Fernando Alonso.

Del otro lado, varios pilotos importantes tuvieron problemas en las largadas durante este inicio de campeonato. Max Verstappen y Kimi Antonelli -el líder del campeonato de pilotos con 100 puntos- figuran entre los peores registros, con un saldo negativo de 20 posiciones cada uno.

La lista de largadores completa