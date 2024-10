ANSES vs. AFIP

ANSES y AFIP inhiben mi haber Jubilatorio, dejándome sin sustento.



A comienzo de este mes de octubre, ANSES me comunica telefónicamente que van a reincorporar a mi haber el ítem Res.14/09 Variación Salarial Docente quitado en febrero del año 2020.



Pero, el día de cobro -24- cuando voy al Banco a retirar el recibo y haber jubilatorio, aparece “inhibido” 0 pesos. Pido información a ANSES y aduce que AFIP tiene retenido dicho haber que debía cobrar.



Dicen que no hay dinero. Me pregunto ¿Dónde está el dinero que ya estaba presupuestado desde el año 2009 (Res.14/09) que me quitaron con falsas excusas y que demostré legalmente? Me contestó: no está el dinero porque “alguien” lo guardó!

María Nélida Fernández.

Villa Regina

Jubilada Docente 1994.

DNI 5.253.993