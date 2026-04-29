La NASA mostró la pieza central de Artemis III: cómo es el enorme cohete para regresar a la Luna

La NASA presentó la etapa central del cohete Space Launch System (SLS) que será utilizada en la misión Artemis III, el programa que busca llevar astronautas a la Luna en 2027. La estructura fue trasladada al Centro Espacial Kennedy y será integrada al sistema de lanzamiento que impulsará la cápsula Orión.

Según informó el portal 20 Minutos, la agencia espacial estadounidense definió a esta estructura como la “columna vertebral” del sistema. La etapa central concentra los principales componentes encargados de impulsar el cohete durante el despegue.

La NASA presentó la estructura central del cohete que usará en Artemis III

La pieza central del SLS incluye los tanques de hidrógeno y oxígeno líquido, además del intertanque y la estructura frontal. La NASA indicó que estos elementos son esenciales para el funcionamiento del vehículo que será utilizado en la misión Artemis III.

La estructura fue ensamblada en el centro Michoud, ubicado en Nueva Orleans. Luego fue enviada al Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde continuará el proceso de integración con el resto de los módulos del sistema de lanzamiento.

El programa Artemis apunta a llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar en 2027.

La misión Artemis III tiene fecha prevista para mediados de 2027 y representa uno de los proyectos más importantes de la NASA. El objetivo central será concretar el descenso de astronautas en la superficie lunar mediante un esquema de acoplamiento en órbita terrestre.

Según publicó BBC, el plan contempla el uso de uno o dos módulos de aterrizaje para completar la operación. La maniobra requerirá sincronizar vehículos espaciales desarrollados por distintas compañías privadas.

SpaceX y Blue Origin aceleran la carrera por llegar a la Luna

La NASA delegó el desarrollo de los módulos de aterrizaje en dos empresas del sector aeroespacial. SpaceX trabaja en una versión lunar del cohete Starship, diseñada para operar en las misiones del programa Artemis.

La compañía de Elon Musk desarrolla una estructura de 35 metros de altura que será utilizada para el descenso sobre la superficie lunar. El proyecto forma parte de los acuerdos firmados con la NASA para las próximas etapas de exploración espacial.

También participa Blue Origin, la empresa fundada por Jeff Bezos, que construye el módulo Blue Moon Mark 2. La nave tiene un diseño más compacto y se encuentra en etapa de desarrollo para futuras operaciones vinculadas al programa Artemis.