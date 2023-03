Apertura de sesiones

El presidente inauguró el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, ceremonia habitual de todos los 1 de marzo.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner volvieron a verse las caras luego de seis meses, cuando ocurrió el intento de magnicidio contra la vicepresidenta.

La disertación tuvo puntos destacables entre ellos el desconocimiento de la coparticipación que el gobierno Nacional debe pagar a la Ciudad de Buenos Aires conforme lo decidido por la CSJN, un discurso mentiroso de obras que no se han hecho, no se hacen ni se harán, y obviamente la cobarde agresión a la máxima autoridad judicial del país, los dichos del presidente remarcaron la inexistente persecución de la vicepresidenta por la justicia lo que es falso, como también lo es la fantasiosa proscripción que no existe, el ataque a la Justicia tiene por único fin reformar el Poder Judicial para colocar en cada trámite en que está imputada Cristina Fernández a Magistrados y Fiscales afines y reformar el poder judicial ajustándolo al gusto de la vicepresidenta.

El resto de lo expuesto por el presidente fueron sustancialmente un cúmulo de extensas falsedades repetidas una y otra vez.

Hector Luis Manchini

DNI 7779947

Zapala