Patricio Albacete excluido del hogar de Pamela Pombo: detalles de la grave imputación

Giro en el caso Pamela Pombo: la Justicia imputó a Patricio Albacete por tentativa de homicidio y lo excluyó del hogar.-

La situación judicial entre Pamela Pombo y Patricio Albacete ha tomado un rumbo drástico tras la intervención activa de la Justicia argentina. Este fin de semana, la abogada de la modelo e instructora de fitness, Ivana Lorena Crea, confirmó que el exintegrante de Los Pumas ha sido formalmente denunciado por violencia y tentativa de homicidio.

Ante la gravedad de los hechos y la difusión de pruebas fílmicas que muestran agresiones físicas a Pamela Pombo, el juzgado interviniente dictó una medida cautelar que ordena la exclusión inmediata de Patricio Albacete del domicilio conyugal por un período de 90 días, sumado a una restricción perimetral para garantizar la seguridad de la denunciante mientras avanza el proceso de instrucción.

Tentativa de homicidio: la grave imputación contra Patricio Albacete

La letrada de Pamela Pombo fue contundente al describir la situación procesal de Patricio Albacete. Según detalló Crea en el programa Sálvese quien pueda (América TV), la causa penal ya se encuentra abierta y el deportista será llamado a indagatoria en el corto plazo.

La carátula de «tentativa de homicidio» se sustenta en los episodios donde la integridad física de Pombo se vio comprometida de forma extrema, coincidiendo con el desgarrador testimonio de la víctima: «Pensé que me moría«.

La defensa sostiene que Pamela Pombo intentó sostener el matrimonio hasta que la violencia escaló a un punto de no retorno. La visibilidad de los videos, que registran forcejeos y pedidos de auxilio, ha sido una pieza fundamental para que la Justicia actúe con celeridad, obligando al denunciado a fijar un nuevo domicilio de forma inmediata y prohibiéndole cualquier tipo de contacto con su exesposa.

El estado de Pamela Pombo y el impacto de la exclusión del hogar

A pesar del alivio que supone la orden de alejamiento, la realidad de Pamela Pombo sigue siendo crítica. La modelo relató que atravesó siete meses en un estado de alerta constante que afectó su salud física y emocional, manifestando dificultades para comer y dormir.

Además, denunció que la violencia no fue solo física, sino también económica, dejándola en una situación de vulnerabilidad habitacional y financiera tras haber abandonado la propiedad días antes de que se hiciera efectiva la exclusión de Patricio Albacete.

Hasta el momento, la estrategia de Patricio Albacete ha sido el silencio absoluto frente a los medios de comunicación. Sin embargo, la justicia penal avanzará con los peritajes de los videos y las declaraciones testimoniales para determinar la responsabilidad del exrugbier en los hechos denunciados.

El caso ha generado un fuerte repudio social y pone de relieve la necesidad de una respuesta judicial rápida ante situaciones donde el riesgo de vida es inminente.