Buenas intenciones, nada más

Se valora y agradece la convocatoria a las diversas fuerzas políticas a que “hagan una coalición ahora y no esperen la elección 2023”, que hizo el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, durante el reciente Council of the Americas.



El funcionario entiende que, en un país normal, el diálogo político está en la naturaleza de una democracia, más allá del contraste de ideologías.



Buenas intenciones las del embajador, pero que seguramente caerán en saco roto por una inexistencia de una cultura del respeto, la tolerancia y el diálogo en nuestra dirigencia de muy baja calidad.



Por esto mismo, las expresiones del nuevo ministro Sergio Massa en el mismo foro podrían haber constituido una gran contribución al propósito, si no sonaran hipócritas como mucho de lo que sale de la boca de Massa. Dijo el “superministro”: “No tenemos que tener miedo en sentarnos en una mesa con la oposición”. Si, por una vez, Massa quiere reinvindicarse deberá transformar en hechos estos enunciados.



El problema es que gran parte de la oposición ya no le cree nada al oficialismo. Fueron años de una intolerancia ínsita del kirchnerismo que tuvieron un botó más de muestra de la propia esposa de Massa y funcionaria de este gobierno, Malena Galmarini, el día que presentaban la segmentación tarifaria, cuando hizo gala de su escrache repudiable.

Roque Acerenza

Neuquén