Javier Milei viaja a Estados Unidos sin Karina, mientras que el caso Adorni ya repercute en el Congreso

La situación judicial de Manuel Adorni se vuelve cada vez más turbia, pero el presidente Javier Milei se obstina en sostener al jefe de Gabinete y expone a su gestión a un desgaste diario. El funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito participó de una actividad en Casa Rosada y tiene previsto reunir a los ministros este viernes. La oposición dura clama por una interpelación, pero no logra articular una estrategia en el Congreso.

La declaración testimonial de un contratista, que reveló que Adorni pagó US$ 245 mil en efectivo para remodelar su casa en el country Indio Cua, dinamitó el plan oficial de dar por cerrado el tema tras las apariciones del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados y en conferencia de prensa. El funcionario volvió a quedar en el ojo de la tormenta y hasta se transformó en objeto de bromas por la cascada que se hizo instalar en la piscina.

Contra viento y marea, Milei sentó a Adorni a su lado en un encuentro con autoridades de la organización judía B’nai B’rith Internacional, liderada por Robert Spitzer; y de la DAIA, conducida por Mauro Berenstein. La reunión, de la que también participaron el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones, se produjo antes de la partida del presidente a Estados Unidos, donde permanecerá hasta este miércoles.

En plena crisis política, Milei se subió este martes a un avión para disertar ante la 29° Conferencia Anual Instituto Milken en Los Ángeles. El dato saliente es que no llevó al viaje a su hermana Karina, una presencia indiscutible en las comitivas. Desde el oficialismo negaron que la ausencia de la secretaria general de Presidencia esté vinculada al escándalo de Adorni y arguyeron motivos de agenda: “el Jefe” participará de una exposición minera en San Juan.

Karina pasó este lunes por la Cámara de Diputados. En un clima de completo hermetismo, la funcionaria se recluyó durante toda la tarde en el despacho de Martín Menem, su mano derecha, para recibir a diputados de La Libertad Avanza. “Fue una reunión para contener a algunos diputados que se sentían ofendidos”, comentó una fuente del bloque, evitando abundar en detalles.

Casualmente, uno de los que pasó por las oficinas del primer piso fue Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza en Buenos Aires, quien había movilizado el aparato partidario a la sesión de Adorni. En su entorno aseguran que apenas “pasó a saludar” y que se hablaron temas “intrascendentes” de la provincia. Otra que estuvo con Karina fue la cordobesa Celeste Ponce, muy cercana a Lilia Lemoine.

Mientras la polémica crece, la agenda parlamentaria del Gobierno se estanca: los aliados evitan mostrar colaboración en este momento y se traban las negociaciones por la reforma electoral y otros proyectos que envió el Poder Ejecutivo, como la ley de propiedad privada y la de discapacidad. La jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, regresa de Chile e intentará reencauzar el diálogo.

En Diputados, el oficialismo actúa como si la polémica no existiera: este martes apareció ploteada la oficina donde se reúne el bloque, en el quinto piso del edificio Anexo A, con una imagen de un león violeta lanzado sobre el Congreso.

Adorni, en tanto, apenas ganó un respiro: el fiscal Gerardo Pollicita rechazó un pedido de la diputada Marcela Pagano para detenerlo “de manera inmediata”. La fiscalía dictaminó que no existe un riesgo real para justificar una medida de arresto en esta instancia de la investigación. La legisladora aseguraba que el funcionario “apretó” al contratista Matías Tabar para “tergiversar su declaración”.

La oposición, desarticulada por el caso Adorni

Diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y parte de Provincias Unidas claman por una interpelación al jefe de Gabinete. Pero, a pesar del fervor que muestran públicamente, no consiguen articular una estrategia entre bloques para llevar el tema al recinto: desconfianzas mutuas e intereses contrapuestos impiden, hasta el momento, unificar una ofensiva.

Aunque la idea de algunos es pedir una sesión para emplazar a comisiones con un mix de temas bloqueados por el oficialismo, el quórum no está asegurado. Más allá de la interpelación a Adorni, no todos están de acuerdo con aplicarle una moción de censura, como propone el sector más duro. La medida implica la remoción del jefe de Gabinete y se aprueba con mayoría absoluta (mitad más uno de los miembros) tras el interrogatorio.

El socialista Esteban Paulón, de Provincias Unidas, presentó este lunes un proyecto en ese sentido, que se suma a otros dos del kirchnerismo y la izquierda. Pero en su bloque hay quienes, como los cordobeses de Martín Llaryora, se resisten a una sanción tan extrema. Por otra parte, la jefa de la bancada, Gisela Scaglia, quiere incluir en la potencial sesión la Ficha Limpia, un tema que espanta al kirchnerismo. Difícil llegar a un acuerdo.

El “lilito” Maximiliano Ferraro es uno de los que puja por avanzar. “A esta altura, Adorni tiene que ser interpelado en el Congreso. Estamos frente a un jefe de Gabinete que es un verdadero chanta. Está siendo un salvavidas de plomo para el gobierno de Milei. Somos respetuosos del trabajo del fiscal, pero a nosotros nos asiste el derecho de interpelar al jefe de Gabinete en su responsabilidad política. Hemos estado ante una cascada de mentiras y altanerías”, asestó, con ironía.

En la sesión de la semana pasada, Adorni afirmó que está dispuesto a ser interpelado por el Congreso para “dar todas las explicaciones que sean necesarias”, aunque aclaró que lo haría por el artículo 71 de la Constitución Nacional y no por el 101, que es el que establece la moción de censura.

“Así como hoy vine a cumplir con mis deberes constitucionales, también vendré en el caso de que sea citado por el artículo 71 de la Constitución Nacional a dar todas las explicaciones que fueran necesarias. Porque ni este gobierno ni yo les temeremos a los mecanismos constitucionales; ni nos vamos a dejar amedrentar cuando se los utiliza como excusa con fines claramente desestabilizadores”, respondió ante un planteo de Unión por la Patria.