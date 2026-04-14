Caída de satélite chino en la Patagonia

Ariel Valloud, integrante de la agrupación Labor Peronista.

BUENOS AIRES

A las autoridades de bloques de la Cámara de Diputados, solicitamos que se investigue la caída del cohete de origen chino Chang Zheng 4B sobre la Patagonia argentina este 4 de abril en horas de la madrugada.

Pedimos que se pidan informes sobre las causas de dicho fenómeno que fue visible en varias localidades de la Patagonia. Y se profundice sobre las causas de la caída del artefacto teniendo en cuenta no sólo posibles motivos operativos y/o técnicos sino que también se amplié a otras hipótesis.