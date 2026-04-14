Caída de satélite chino en la Patagonia
Ariel Valloud, integrante de la agrupación Labor Peronista.
BUENOS AIRES
A las autoridades de bloques de la Cámara de Diputados, solicitamos que se investigue la caída del cohete de origen chino Chang Zheng 4B sobre la Patagonia argentina este 4 de abril en horas de la madrugada.
Pedimos que se pidan informes sobre las causas de dicho fenómeno que fue visible en varias localidades de la Patagonia. Y se profundice sobre las causas de la caída del artefacto teniendo en cuenta no sólo posibles motivos operativos y/o técnicos sino que también se amplié a otras hipótesis.
- Se investigue el artefacto siniestrado está directa o indirectamente relacionado con las actividades de la base de origen chino “Estación de Espacio Lejano”, en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén.
- Se investigue si las causas son puramente técnicas, accidentales, y/o por las causas argumentadas en medios de comunicación, o pudieren existir otras causas del siniestro.
- Se investigue dónde cayeron las piezas del cohete siniestrado y se recuperen.
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