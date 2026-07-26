Abuelos: el eslabón fundamental entre el pasado, el presente y el futuro de una familia

Un trabajo publicado en el Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, realizado con adolescentes argentinos, concluyó que los nietos perciben a sus abuelos como figuras de confianza, de quienes reciben consejos, interés por sus estudios y enseñanzas para la vida. Las actividades que más valoran no son extraordinarias: conversar, compartir una comida o simplemente pasar tiempo juntos. Hoy se celebra el Día de los Abuelos, y es una buena oportunidad para mimarlos.

Además, especialistas consultados este año por el portal de noticias, Infobae explican que el vínculo tiene beneficios en ambos sentidos. Los niños desarrollan mayor bienestar emocional, fortalecen su identidad y sentido de pertenencia familiar, mientras que los abuelos encuentran compañía, propósito y una renovada sensación de utilidad.

Por otra parte, investigaciones recientes de muestran que los abuelos que participan activamente en el cuidado de sus nietos tienden a mantener mejores niveles de memoria y de funciones cognitivas que quienes no tienen ese contacto frecuente, aunque los especialistas aclaran que el cuidado no debe convertirse en una sobrecarga.

Un informe realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA) realizado en base a enncuestas a unos 200 adolescentes de Entre Río, de entre 12 y 16 años, demostró que la abuela materna es la que aparece como la figura con el vínculo más fuerte.

La mayoría de los adolescentes sienten que sus abuelos se interesan por sus estudios y por lo que les ocurre cotidianamente. Además, valoran especialmente sus consejos, consideran que aprenden de ellos y una gran cantidad aseguro que las actividades más importantes que cmparten con sus abuelos son conversar, compartir comidas y pasar tiempo juntos.

Los especialistas consideran que aunque la opinión de los padres sigue teniendo más peso, los abuelos ocupan un lugar significativo como referentes afectivos y educativos. «Es decir, los abuelos transmiten valores, hábitos y experiencias, pero desde un lugar diferente al de los padres. Esa distancia hace que muchas veces los nietos se animen a contarles cosas que no les cuentan a nadie más», aseguraron en el estudio.

¿Sabías qué?

La «abuelidad» es un concepto argentino. Fue desarrollado por la psiquiatra Paulina Redler que describió a los abuelos como quienes transmiten la historia familliar, la identidad y la continuidad entre generaciones. La profesional propuso primero el término «abuelitud», pero tras consultar a la Academia Argentina de Letras en 1981 se recomendó adoptar «abuelidad», por ser más adecuado a la estructura del español.

Redler plantea que la abuelidad es una transformación en la identidad de la persona. En su libro Abuelidad: más allá de la paternidad sostiene que ser abuelo implica reorganizar el lugar que uno ocupa dentro de la familia: ya no se es únicamente padre o madre de los hijos adultos, sino también quien acompaña el crecimiento de una nueva generación.