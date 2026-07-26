Alarma en River: la preocupante racha negativa que dejó la caída ante Barracas Central

La caída de River ante Barracas Central en el Monumental no solo significó un arranque con el pie izquierdo en el torneo local, sino que también extendió una preocupante racha que arrastra desde 2024. El club de Núñez no logra remontar un partido hace 26 partidos consecutivos.

En ese lapso, el Millonario recibió el primer gol del partido en 26 oportunidades y no pudo quedarse con la victoria. El saldo es de 18 derrotas y ocho empates, dos de ellos definidos posteriormente por penales: la caída ante Platense, ya con Marcelo Gallardo en el banco, y el triunfo frente a San Lorenzo bajo la conducción de Chacho Coudet.

La última vez que River logró revertir un resultado fue el 6 de noviembre de 2024, cuando derrotó 3-2 a Instituto en Alta Córdoba. Aquella noche comenzó perdiendo 1-0, pasó al frente 2-1 con goles de Pablo Solari y Paulo Díaz, sufrió el empate parcial y terminó imponiéndose gracias a un tanto agónico de Facundo Colidio.

Además, la estadística contrasta con otro problema reciente del conjunto de Núñez: en varias ocasiones dejó escapar ventajas en el marcador. Le ocurrió en la revancha ante Palmeiras, cuando ganaba 1-0 y terminó perdiendo 3-1; días después volvió a suceder en su visita a Rosario Central, donde cayó 2-1 tras empezar en ventaja; y también en la final frente a Belgrano, en la que estuvo arriba en dos oportunidades antes de caer por 3-2.

La derrota ante Barracas Central volvió a poner en evidencia una de las principales cuentas pendientes de River: la dificultad para reaccionar cuando el desarrollo del partido le resulta adverso.

Con información ESPN