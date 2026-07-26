Quién era el joven que murió tras chocar contra un poste sobre la Ruta 65 en Cervantes este domingo

Un trágico choque ocurrió sobre la reconocida Ruta Chica este domingo 26 de julio. Un joven impactó contra un poste al costado de la calzada y fue trasladado de urgencia hacia General Roca. En el hospital, se confirmó su deceso. Profundo dolor en la Liga Confluencia por la muerte de un jugador que tenía tan solo 20 años.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las 9:30 sobre la Ruta 65, a la altura de Cervantes.

Allí, por circunstancias que se encuentran bajo investigación, un joven que circulaba a bordo de un Ford Ka en sentido este-oeste (desde General Roca hacia Cervantes), perdió el control del rodado e impactó con extrema violencia contra un poste ubicado a la vera del camino.

Producto de la colisión, el joven salió despedido del vehículo y resultó gravemente herido. Personal de salud acudió rápidamente a la escena y dispuso su traslado de urgencia hacia el hospital de Roca.

Después del mediodía, la directora del Hospital Lómez Lima, Susana Marezi, confirmó a este medio que si bien realizaron «todos los procedimientos de reanimación» posibles para salvarle la vida, el joven murió tras presentar un cuadro de neumotórax grave.

Mientras tanto, en el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría 22° de Cervantes junto a efectivos del Gabinete de Criminalística, quienes realizaron las pericias mecánicas y mediciones correspondientes sobre la calzada para determinar qué provocó que el vehículo despistara y chocara contra la estructura.

Quién era el joven que murió en el choque sobre Ruta 65 este domingo

La víctima fatal fue identificada como Santiago Nicolás Corazza, de 20 años y oriundo de Cervantes. Su muerte trajo profundo pesar en la Liga Confluencia, ya que jugaba en el Club Atlético y Social Argentinos del Norte. Anteriormente, había hecho las inferiores en Deportivo Roca y hasta tuvo un paso por Banfield.

Foto: Gentileza.

«Q.E.P.D Santi. Le mandamos fuerzas a sus seres queridos en este durísimo momento», lo despidieron desde el club.

Foto: Gentileza.

Desde el Club Atlético Regina también emitieron un comunicado para despedir al exjugador de la liga regional: «En este triste y doloroso momento, enviamos un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y toda persona que conocía a Santiago y extendemos nuestras condolencias a toda la familia carcelera».