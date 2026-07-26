La formación de Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura, confirmada: Arruabarrena mete varios cambios

Boca visita este domingo desde las 19.30 a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, por la primera fecha del Torneo Clausura. El encuentro será arbitrado por Hernán Mastrángelo y contará con transmisión de ESPN Premium.

Luego del triunfo frente a O’Higgins por 1-0 en la ida del repechaje de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena decidió modificar gran parte del equipo pensando en la revancha, que se disputará el jueves 30 de julio en Rancagua.

En el arco volverá a estar Álvaro Montero. La defensa tendrá varias novedades: Malcom Braida jugará como lateral derecho, mientras que la dupla central estará conformada por Lautaro Di Lollo y Marco Pellegrino. El único que repite respecto del último encuentro es Lautaro Blanco, sobre el sector izquierdo.

En la mitad de la cancha, el Vasco preservó a Leandro Paredes, que ni siquiera fue convocado, y apostará por un mediocampo integrado por Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón.

En ataque también habrá modificaciones. Kevin Zenón se moverá por la derecha, Alan Velasco lo hará por la izquierda y Leonel Flores será la referencia ofensiva, aunque con características de falso 9 y sin un centrodelantero natural.

De esta manera, la formación de Boca para visitar a Deportivo Riestra será: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Leonel Flores y Alan Velasco.