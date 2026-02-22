Consulta sobre jubilaciones

Darío Brugues DNI 18.100.761

dbrugues@hotmail.com

NEUQUEN

Sobre la nota “Fondo de Asistencia Laboral: Neuquén contra sus jubilados”. Estimada doctora ¿quisiera explicarme porque dice que la mayoría de los jubilados de Provincia cobra por ANSES? … soy trabajador provincial activo y tenemos una caja a la que defendemos con uña y dientes y salvando los desfasajes financiero que pudieran darse (sustentados por la administración provincial). Nuestras jubilaciones y pensiones de asumen con el aporte de los trabajadores provinciales. Ojalá pudiera sacarme la duda que me ha generado esta nota.