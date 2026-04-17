ANSES confirma nuevos montos para asignaciones familiares desde mayo 2026

Asignaciones ANSES: los nuevos montos de SUAF y AUH con el aumento de mayo 2026.-

ANSES oficializó las escalas que regirán desde mayo 2026 para todo el universo de las asignaciones familiares y universales. El ajuste, derivado del último índice de movilidad, impactará de manera directa en el bolsillo de los trabajadores registrados y beneficiarios de programas sociales.

Con un alza confirmada del 3,38%, las asignaciones de ANSES buscan compensar el avance de los precios, actualizando no solo los pagos mensuales por hijo, sino también los montos destinados a nacimientos, adopciones y matrimonios.

Asimismo, el organismo previsional ratificó que se mantienen los mecanismos de retención y pago directo condicionado a controles sanitarios, asegurando que la protección social llegue de manera efectiva a los hogares de todo el país.

Asignaciones ANSES: los nuevos valores del SUAF para trabajadores y monotributistas

El esquema de las asignaciones de ANSES bajo el sistema SUAF presenta cambios importantes para el primer rango de ingresos familiares en mayo 2026.

Según lo dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social, los titulares de estas prestaciones percibirán los siguientes montos:

Asignación por Hijo (Rango 1): sube a $70.651.

(Rango 1): sube a $70.651. Hijo con Discapacidad : se eleva a $230.032.

: se eleva a $230.032. Asignación por Cónyuge: pasa a ser de $17.142.

Además, dentro de las asignaciones de ANSES, los pagos únicos por eventos familiares también reflejan la suba: la prestación por nacimiento ascenderá a $82.353, mientras que la de adopción escalará hasta los $492.366, consolidando una actualización técnica que abarca todas las líneas del sistema contributivo.

AUH y Zona Austral: el impacto del aumento en las asignaciones de ANSES

Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones de ANSES registrarán un valor general de $141.286 por menor de edad. Sin embargo, en la Zona Austral —que incluye a Río Negro y Neuquén—, los montos de las asignaciones de ANSES son superiores debido al coeficiente diferencial, alcanzando los $183.672 por hijo.

Es fundamental recordar que el organismo retiene habitualmente el 20% del haber, dejando un pago directo de $113.028,80, a menos que el Ministerio de Salud verifique automáticamente los controles de salud para niños de hasta 4 años.

Finalmente, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días también se actualiza en mayo 2026, elevando su monto a $53.290 para acompañar el crecimiento saludable de la infancia.