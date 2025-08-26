De espaldas a los jubilados

Mónica Martin, candidata a Senadora Nacional por el M.A.S. en Río Negro

Aquiles Añazco Nieto, candidato a Diputado Nacional por el M.A.S

Nuevamente la Cámara de Diputados de la Nación dio la espalda a los jubilados. Los gobernadores afines a Milei y los que negocian con él, ordenaron a sus diputados blindar el veto a cambio de fondos para sus provincias. Es evidente.

Agustín Domingo, el Diputado por Río Negro de JSRN, se retiró del recinto después de votar el rechazo al Veto a la Emergencia en Discapacidad y estuvo ausente cuando se votó el de Jubilaciones.

Los diputados Tanya López Bertoldi, de Neuquén y Dante López Rodríguez, de Catamarca, ambos peronistas de Unión por la Patria, también estuvieron ausentes.

Capozzi y Tortoriello, del PRO y Villaverde, de LLA, por supuesto que votaron a favor.

Faltaron dos votos para rechazar el Veto.

Es indignante ver cómo los derechos de los jubilados son traficados por estos políticos tránsfugas. ¿No eran la casta política? Los Jubiladxs Anticapitalistas del M.A.S. hemos insistido en no confiar en las roscas parlamentarias y en que la única garantía para lograr el rechazo era llamar a un paro general y a la movilización en las calles, para imponer una presión popular sobre los diputados. No sucedió.

Responsabilizamos al Peronismo, a la CGT, las CTA’s. Su estrategia es muy clara: desgastar al gobierno y llamar a votar al Peronismo en las elecciones. mientras tanto le permiten seguir gobernando a Milei. Basta, Milei, no aguantamos más.